Raipur NIT Chaupati: यादों का शहर, अब खामोश! रायपुर युवाओं ने कहा- हमारी लाइफ का हिस्सा छिन गया…

बीए की छात्रा प्राची ने आंखें भरते हुए कहा, छोटे-छोटे बर्थडे सेलेब्रेशन से लेकर रात की मैगी हर चीज की याद इससे जुड़ी थी। अब लौटने लायक कुछ भी नहीं बचा। चौपाटी सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, बल्कि कलाकारों के लिए भी मंच थी। यहां गिटार लेकर बैठने वाले ग्रुप, फोटोग्राफी करने आते छात्र और कविताएं सुनाने वाले युवा सबकी अपनी दुनिया थी। कई युवा इस बात से भी आहत हैं कि बदलाव की प्रक्रिया में उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया।