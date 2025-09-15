Raipur Nude Party में 30 लड़के-​लड़कियों की हो चुकी थी एंट्री, 5 हजार से 1 लाख तक फीस और..

पुलिस ने हाइपर क्लब में छापा मारा और इवेंट आर्गेनाइजर संतोष जेवानी व अजय महापात्रा, एसएस फार्महाउस के संचालक संतोष गुप्ता, सोशल मीडिया में इवेंट का प्रमोशन करने वाले अवनीश गंगवानी, हाइपर क्लब के संचालक जेम्स बेक और उसके सहयोगी दीपक ङ्क्षसह व देवेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी मिलकर इस तरह के इवेंट का आयोजन करते हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 4 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, 67 आईटी एक्ट और बीएनएस की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया गया है। सभी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों इवेंट में शामिल होने वाले युवक-युवतियों की जांच शुरू कर दी है। जिन लोगों ने अपने बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कर अपनी इंट्री कराई है,उनकी जांच की जा रही है।