Nude Party: सोशल मीडिया पर बवाल! इंस्टाग्राम पर खुलेआम न्यूड पार्टी के Poster वायरल…

जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर @sinful_ writerv नामक अकाउंट से न्यूड पार्टी का आपत्तिजनक विज्ञापन जारी किया गया। पार्टी का प्रचार न्यूड पार्टी और ‘स्ट्रेंजर हाउस-पूल पार्टी’ के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। स्ट्रेंजर हाउस पार्टी की तारीख 21 सितंबर बताई गई है। इसमें प्रतिभागियों से खुद की शराब लाने के लिए कहा गया है। पार्टी का स्थान और आयोजकों के नाम नहीं दिए गए हैं। न्यूड पार्टी में केवल रायपुर लिखा हुआ है।