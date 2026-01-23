Raipur Police Commissioner: पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू, 2004 बैच के IPS डॉ. संजीव शुक्ला ने संभाला पदभार, 21 शहरी थाने शामिल

इस प्रणाली से आईएएस-आईपीएस में कुछ टकराव हो जाएगा या कुछ पावर शिफ्ट या पावर लॉस जैसी कुछ बातें होंगी। यह बात निश्चित रूप से निराधार है, क्योंकि आईएएस और आईपीएस के काम पहले से ही अलग हैं। जिला कलेक्टर के पास विकास के सारे काम हैं और पुलिस अधिकारियों के पास अपराध नियंत्रण करने का काम है। विकास तभी संभव है जब जन-जीवन सुरक्षित हो। वर्षों तक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते-करते मैंने अनुभव किया है कि यदि पुलिस अपना काम सही ढंग से करे, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करे, तो जन-मानस पुलिस के प्रति विश्वास रखता है और पुलिस का सम्मान करता है।