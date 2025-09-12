Raipur Water Crisis: आज ही भर लें टंकी-बाल्टी… कल पूरे शहर में ठप रहेगा पानी सप्लाई, जानें वजह

फिल्टर प्लांट के अफसरों के अनुसार 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट क्षतिग्रस्त हुई मेन राइजिंग पाइप लाइन से भरता है। फिल्टर प्लांट में शुद्धिकरण करने के बाद पानी को टंकियों तक पहुंचाया जाता है। टंकिया भराने के बाद पानी की सप्लाई लोगों के घरों तक की जाती है। 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट से शहर की 28 और नए 80 एमएलडी फिल्टर प्लांट से 4 पानी की टंकियों को भरा जाता है। यहीं से शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई की जाती है। मेन राइजिंग पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण इन टंकियों से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो सकेगी। लीकेज ठीक होने के बाद शनिवार शाम के समय इन सभी पानी टंकियों से नियमित रूप से जलापूर्ति होगी।