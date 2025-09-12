Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur Water Crisis: आज ही भर लें टंकी-बाल्टी… कल पूरे शहर में ठप रहेगा पानी सप्लाई, जानें वजह

Raipur Water Crisis: 12 सितंबर को शाम को होने वाली जलापूर्ति से ही लोगों को अपने घरों के सभी खाली बर्तनों को भरके रखना होगा, ताकि सुबह काम आ सके।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 12, 2025

भाठागांव चौक में पाइप लाइन में लीकेज (Photo source- Patrika)
भाठागांव चौक में पाइप लाइन में लीकेज (Photo source- Patrika)

Raipur Water Crisis: खारुन नदी के इंटकवेल से फिल्टर प्लांट तक जाने वाली मेन राइजिंग पाइप लाइन में लीकेज होने से भाठागांव चौक में पानी बह रहा है। 1400 एमएम चौड़ी इस पाइप लाइन के लीकेज को दुरुस्त करने का काम शुक्रवार रात से शुरू होगा। इसके लिए नगर निगम 10 घंटे का शटडाउन लेने जा रहा है। इस वजह से शनिवार 13 सितंबर को सुबह के समय शहर की 32 पानी की टंकियों से शहर के करीब 10 लाख लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा।

Raipur Water Crisis: सभी पानी टंकियों से नियमित रूप से होगी जलापूर्ति

फिल्टर प्लांट के अफसरों के अनुसार 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट क्षतिग्रस्त हुई मेन राइजिंग पाइप लाइन से भरता है। फिल्टर प्लांट में शुद्धिकरण करने के बाद पानी को टंकियों तक पहुंचाया जाता है। टंकिया भराने के बाद पानी की सप्लाई लोगों के घरों तक की जाती है। 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट से शहर की 28 और नए 80 एमएलडी फिल्टर प्लांट से 4 पानी की टंकियों को भरा जाता है। यहीं से शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई की जाती है। मेन राइजिंग पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण इन टंकियों से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो सकेगी। लीकेज ठीक होने के बाद शनिवार शाम के समय इन सभी पानी टंकियों से नियमित रूप से जलापूर्ति होगी।

इन टंकियों से नहीं होगी जलापूर्ति

फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र के अनुसार मरम्मत कार्य की वजह से भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मंडी, मोवा, सडडू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी, नया रायपुरा, कुकुरबेड़ा एवं नए 80 एमएलडी प्लांट से भरने वाली बैरन बाजार नया, देवेन्द्र नगर नया, संजय नगर एवं मोतीबाग टंकी से जलापूर्ति 13 सितंबर को सुबह नहीं होगी। शाम से जलप्रदाय नियमित रूप से होगा।

आज शाम के समय भरने होंगे पूरे बर्तन

12 सितंबर को शाम को होने वाली जलापूर्ति से ही लोगों को अपने घरों के सभी खाली बर्तनों को भरके रखना होगा, ताकि सुबह काम आ सके। जिन घरों में बोर हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिन घरों में यह सुविधा नहीं है, उन्हें परेशान होना पड़ सकता है। हालांकि फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता के अनुसार जोन स्तर पर टैंकरों से जलापूर्ति कराने की व्यवस्था कराई जाएगी।

महापौर ने लिया जायजा

CG News: भाठागांव में मेन राइजिंग पाइप लाइन को दुरुस्त करने के लिए लाइन खोदने का काम शुरू हो चुका है। गुरुवार को महापौर मीनल चौबे एमआईसी सदस्यों, पार्षदों और निगम के इंजीनियरों के साथ यहां जायजा लेने पहुंची। उन्होंने पाइप लाइन का लीकेज सुधरवाने के लिए जोन 5 और 6 के अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा लीकेज मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करें, जिससे की शहरवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

3.45 करोड़ में दंतरेंगा मोड़ तक बन रही सड़क

भाठागांव चौक से दतरेंगा मोड़ तक 3 करोड 45 लाख रुपए की लागत से सडक़ चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग मद से होने वाले सड़क चौड़ीकरण काम के कारण इस रास्ते से आने-जाने वालों को कीचड़ और गड्ढों के बीच से निकलना पड़ रहा है। भाठागांव रोड से ही महादेवघाट और अमलेश्वर, दंतरेगा की तरफ लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है।

सड़क निर्माणाधीन होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। गुरुवार को महापौर मीनल चौबे ने भाठागांव मेन राइजिंग पाइप लाइन के लीकेज की समस्या का निरीक्षण करने के बाद यहां का भी जायजा लिया। उन्होंने मौके पर गुणवत्ता और समय-सीमा में काम पूरा कराने की हिदायत दी।

CG News: इस दौरान लोक कर्म विभाग के एमआईसी सदस्य दीपक जायसवाल, वार्ड पार्षद रवि सोनकर सहित मुख्य अभियंता यूके. धलेन्द्र, अधीक्षण अभियंता संजय बागडे, पी राजेश नायडू, कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा जूनियर, जोन 5 कमिश्नर खीरसागर नायक, जोन 6 कमिश्नर हितेन्द्र यादव, कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, दिनेश सिन्हा, कार्यपालन अभियंता फिल्टर प्लांट नरसिंह फरेन्द्र मौजूद थे।

Published on:

12 Sept 2025 09:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Water Crisis: आज ही भर लें टंकी-बाल्टी… कल पूरे शहर में ठप रहेगा पानी सप्लाई, जानें वजह

