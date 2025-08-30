गुणवत्ता की अनदेखी! 17 करोड़ की लागत से बन रहे 83 आवास, PWD की मॉनिटरिंग शून्य

जहां ठेकेदार की मनमानी चरम पर है वही लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को भी हो रहे कार्यों से कोई सरोकार नहीं है निर्माण स्थल में केवल लेबर और मिस्त्री कार्य करते देखे जा सकते हैं। उन्हीं के भरोसे करोड़ों का काम चल रहा है इससे सहज ही समझा जा सकता है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता क्या होगी। इस संबंध में ठेकेदार भोसले का कहना है कि नियम तो हजारों है पर श्रमिक नियमों का पालन नहीं करते। श्रमिकों को हर तरह के सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन वे इस्तेमाल नहीं करते।