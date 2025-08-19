मुर्दे भी खोद रहे तालाब! रोजगार सहायक की चल रही मनमानी, मृत व्यक्ति बने मनरेगा मजदूर…

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में हरदी महामाया में विकास के नाम जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मनरेगा में लूट की संस्कृति हावी है, किसी तरह सरकारी पैसे को डकारने का काम चलता रहता है, कभी मटेरियल के नाम पर तो कभी मजदूरी के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। इस बार तो मृत व्यक्ति से मजदूरी करवा दी गई।
साथ ही एक व्यक्ति को दो नाम के साथ कार्य कराया गया है। मजदूरी के बाद भुगतान भी कर दिया गया। यह मामला अकलतरा विकासखंड के गांव हरदी महामाया का है। जहां ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर जनपद पंचायत के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी से जांच की मांग की गई। ताकी जांच निष्पक्ष हो।
रोजगार गारंटी की विश्वसनीयता पर रोजगार सहायकों के फर्जी आहरण ने ग्रहण लगा दिया है। अवैध तरीके से भुगतान की राशि आहरण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। अकलतरा विकासखंड के गांव हरदी महामाया में आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर को जनदर्शन में शिकायत कर जांच की मांग की है।
सौपे ज्ञापन में बताया कि पिछले 10 -15 वर्षों से यहां के सरपंच-सचिव व रोजगार सहायक के मिलीभगत से रोजगार गारंटी के नाम पर फर्जी मस्टर रोल बनाकर अवैध कार्य कर रहे है। इसकी शिकायत पूर्व में कई बार किया जा चुका है। लेकिन जनपद पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत से यहां फर्जी काम हो रहा है। इसलिए अधिकारी इस पर कार्रवाई करने के बजाय बचाने का प्रयास किया जाता है।
गांव के अंदर शासकीय तालाब है, जिस पर रोजगार गारंटी के तहत कार्य करवाने आवश्यक है, जिससे तालाब में निस्तारी के लिए पानी जमा हो सके व जल स्तर मे सुधार हो। दूर के तालाब जिसका कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसे तालाबों में जान बूझकर गांव वालों के नजर से दूर रकार्य करवाते है, ताकी कुछ लोगों से काम कराकर ज्यादातर फर्जी मस्टररोल बना सके।
इसमें मृत व्यक्ति के नाम पर मस्टररोल बनाकर काम करवा दिया गया। साथ ही भुगतान भी हो गया। इसमें मीना बाई का निधन 2015 -2016 में हो गया। रोजगार गारंटी में 2020 में कार्य किया। इसी तरह रामकुमार 21 मई 2016 को निधन हो गया, रोजगार गारंटी में 2019 व 2020 में काम किया। भोकलो 18 जनवरी 2018 को निधन हो गया। रोजगार गारंटी में 2021 में कार्य किया। इसके अलावा एक ही महिला छत बाई, धनबाई का दो नाम से एक साथ कार्य कराया गया है। साथ ही मस्टररोल में अलख, निरंजन, रामेश्वरी का नाम है, उन्होंने काम ही नहीं किया है।
पिछले कई वर्षों से सरपंच व सचिव द्वारा विकास के नाम पर लाखों रुपए की राशि आहरण कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा 2021 -22 में विधायक मद सामुदायिक भवन निर्माण के नाम पर 2 लाख रुपए की राशि का आहरण किया गया। इस वर्ष गांव में कोई भवन बना ही नहीं है।