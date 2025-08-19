मुर्दे भी खोद रहे तालाब! रोजगार सहायक की चल रही मनमानी, मृत व्यक्ति बने मनरेगा मजदूर…

इसमें मृत व्यक्ति के नाम पर मस्टररोल बनाकर काम करवा दिया गया। साथ ही भुगतान भी हो गया। इसमें मीना बाई का निधन 2015 -2016 में हो गया। रोजगार गारंटी में 2020 में कार्य किया। इसी तरह रामकुमार 21 मई 2016 को निधन हो गया, रोजगार गारंटी में 2019 व 2020 में काम किया। भोकलो 18 जनवरी 2018 को निधन हो गया। रोजगार गारंटी में 2021 में कार्य किया। इसके अलावा एक ही महिला छत बाई, धनबाई का दो नाम से एक साथ कार्य कराया गया है। साथ ही मस्टररोल में अलख, निरंजन, रामेश्वरी का नाम है, उन्होंने काम ही नहीं किया है।