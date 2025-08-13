Job Fair: सितंबर में रोजगार मेले का आयोजन, 10 हजार पदों पर होगी भर्ती

Job Fair: राज्य सरकार के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन सितंबर के पहले हफ्ते रायपुर में किया जाएगा। यह मेला निजी क्षेत्र के तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में लगभग 10 हजार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए होगा।
रोजगार मेले में आईटी, कंप्यूटर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, फार्मेसी, सेल्स, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग और सर्विस सेक्टर के नियोजक भाग लेंगे। 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड के अलावा आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग योग्यताधारी अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नियोजक और आवेदक दोनों के लिए पंजीयन अनिवार्य है।
यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। पंजीयन के लिए अभ्यर्थी रोजगार विभाग की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ईरोजगार डॉट सीजी डॉट जीओव्ही डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं।