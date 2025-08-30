निगम के सब इंजीनियर को किया गया निलंबित, विभागीय कार्य में रुचि नहीं लेने का आरोप

CG News: शहर में भ्रमण के दौरान आयुक्त ने यह पाया था कि दिन को भी स्ट्रीट लाइट जल रही है। निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। उन्होंने इस संबंध में उक्त अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। साथ ही फील्ड भ्रमण के दौरान यह भी शिकायत मिली थी कि उक्त अभियंता प्राय: अपनी ड्यूटी से नदारत रहते हैं। उनके द्वारा अपने कर्तव्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है।