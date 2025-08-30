Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

निगम के सब इंजीनियर को किया गया निलंबित, विभागीय कार्य में रुचि नहीं लेने का आरोप

CG News: शहर में भ्रमण के दौरान आयुक्त ने यह पाया था कि दिन को भी स्ट्रीट लाइट जल रही है। निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Aug 30, 2025

दुर्व्यवहार के चलते सब इंजीनियर निलंबित (Photo source- Patrika)
दुर्व्यवहार के चलते सब इंजीनियर निलंबित (Photo source- Patrika)

CG News: नगर निगम कोरबा के उप अभियंता छबिलाल उरांव को जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार व शालीनता से बात नहीं करने, कार्य मे लापरवाही बरतने पर आयुक्त ने निलंबित कर दिया है। नगर पालिक निगम कोरबा के विद्युत विभाग में कार्यरत उप अभियंता छबिलाल उरांव से वार्ड के पार्षद के द्वारा विद्युत संबंधी शिकायत किए जाने पर दुर्व्यवहार किया गया।

CG News: निगम के अधिकारी कर्मचारियों को कड़ी हिदायत

शालीनता से परे होकर बात की गई। साथ ही उप अभियंता उरांव द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर भी उसका निराकरण न कर अपने कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई। इसकी शिकायत आयुक्त आशुतोष पांडे को प्राप्त हुई थी। उन्होंने उरांव को कारण बताओं नोटिस जारी किया किंतु संतोष जनक जवाब न दिए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

आयुक्त ने निगम के अधिकारी कर्मचारियों को कड़ी हिदायत दी है कि जनप्रतिनिधियों, पार्षदों से शालीनता पूर्वक व्यवहार करें तथा उनके द्वारा बताई गई समस्याओं व शिकायतों का त्वरित निराकरण कराए अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

आयुक्त ने निगम के अधिकारी कर्मचारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि निगम के पार्षदों , जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार एवं कार्य के प्रति उदासीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिस भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा कार्य में उदासीनता बरती जाएगी, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

निरीक्षण में दिन में भी जल रही थी स्ट्रीट लाइट

CG News: शहर में भ्रमण के दौरान आयुक्त ने यह पाया था कि दिन को भी स्ट्रीट लाइट जल रही है। निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। उन्होंने इस संबंध में उक्त अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। साथ ही फील्ड भ्रमण के दौरान यह भी शिकायत मिली थी कि उक्त अभियंता प्राय: अपनी ड्यूटी से नदारत रहते हैं। उनके द्वारा अपने कर्तव्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है।

Published on:

30 Aug 2025 03:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / निगम के सब इंजीनियर को किया गया निलंबित, विभागीय कार्य में रुचि नहीं लेने का आरोप

