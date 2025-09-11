BAN vs HK: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

BAN vs HK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला आज आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस पिच पर टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। पहले मुकाबले में हांगकांग ने लगभग अफगानिस्तान के खिलाफ उलटफेर कर दिया था लेकिन आखिर में जीत नहीं मिली। हालांकि 2014 में हांगकांग की टीम ने टी20 वर्ल्डकप में बांग्लादेश को हराया था और आज उसी इतिहास को दोहराने उतरी है तो बांग्लादेश की टीम जीत के साथ एशिया कप 2025 का आगाज करना चाहेगी।