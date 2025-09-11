BAN vs HK: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

BAN vs HK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला आज आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस पिच पर टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। पहले मुकाबले में हांगकांग ने लगभग अफगानिस्तान के खिलाफ उलटफेर कर दिया था लेकिन आखिर में जीत नहीं मिली। हालांकि 2014 में हांगकांग की टीम ने टी20 वर्ल्डकप में बांग्लादेश को हराया था और आज उसी इतिहास को दोहराने उतरी है तो बांग्लादेश की टीम जीत के साथ एशिया कप 2025 का आगाज करना चाहेगी।
शेख जायद स्टेडियम की पिच पर पहले भी इस टूर्नामेंट में मुकाबला खेला जा चुका है। पिच आज के मैच में काफी सूखी है, जिसमें दरारें देखी जा सकती हैं। गेंद के स्किड होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में विकेट में गेंदबाजों के लिए ज़्यादा मदद नहीं नजर आ रही है।
टॉस हारने के बाद हांगकांग के कप्तान यासिन मुर्तज़ा ने कहा, "पहले बल्लेबाज़ी करना ही चाहते थे। हमें वो मिला जो हम चाहते थे। पिछले मैच में बल्लेबाज़ों ने बीच में कुछ ग़लतियाँ कीं। जो भी हुआ है, वह पहले ही हो चुका है। आज नया दिन है।
टॉस जीतकर लिटन ने कहा, "हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे। हमारा पहला मैच है, पता नहीं पिच कैसा व्यवहार करेगी, इसलिए गेंदबाज़ी करने की सोच रहे हैं। पिछली तीन सीरीज़ में हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन ये अलग परिस्थितियाँ हैं। तीन तेज़ गेंदबाज़, दो स्पिनर और छह बल्लेबाज़। हर मैच हमारे लिए अहम है। हमें अपना शत-प्रतिशत देना होगा।
परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर और कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जकर अली, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान
जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हण चल्लू, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, एहसान खान, आयुष शुक्ला और अतीक इकबाल।