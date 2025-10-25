Rajyoutsav 2025: 1 नवंबर से शुरू हो रहा राज्योत्सव, 5 बॉलीवुड सिंगर के साथ 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकार बिखेरेंगे जादू

Rajyoutsav 2025: छत्तीसगढ़ अपने 25वें रजत जयंती वर्ष में राज्योत्सव को धूम-धाम तरीके से मनाने की तैयारी कर रहा है। इस बार का राज्योत्सव 5 दिन का होगा। हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मुख्य मंच के अतिरिक्त राज्योत्सव स्थल पर बने शिल्प ग्राम में भी करीब 1 हजार छत्तीसगढ़ी कलाकर अपनी अलग-अलग प्रस्तृति देंगे। समारोह में भजन सिंगर हंसराज रघुवंशी, बॉलीवुड सिंगर भूमि त्रिवेदी, आदित्य नारायण, अंकित तिवारी और अंतिम दिन कैलाश खेर अपनी आवाज का जादू बिखरेंगे।
राज्योत्सव का उद्घाटन 1 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरुप पूरे कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं राज्योत्सव व प्रधानमंत्री से जुड़े अन्य कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गंभीरत से कार्य करने की हिदायत दी।
पीएम के रूट पर सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुति : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर की रात छत्तीसगढ़ आएंगे। उनके स्वागत के लिए राजधानी के चौक-चौराहों को 12 थीम में तैयार किया गया है। शेष ञ्चपेज ७
हर चौराहे पर एक सांस्कृतिक दल मौजूद रहेगा, जो सरगुजा से लेकर बस्तर तक की पारंपरिक झलक पेश करेगा। इसके अलावा राज्योत्सव स्थल के परिक्रमा पथ पर सांस्कृतिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।
बिजली के खंभों में तीन रंग की रोशनी
राज्योत्सव के लिए नवा रायपुर को सजाया जा रहा है। जगह-जगह छत्तीसगढ़ की उपलिब्धयों को दिखाया जाएगा। इसके अलावा बिजली के खंभों को तीन रंग की रोशनी से सजाया जा रहा है, जो कि देखने में तिरंगा जैसा दिखाई देगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग