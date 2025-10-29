Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Job: केमिस्ट पदों के लिए निकली भर्ती परीक्षा, इस तारीख तक करें आवेदन

CG Job: आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को रसायन विज्ञान के साथ बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए व्यापमं की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 29, 2025

CG Job: केमिस्ट पदों के लिए निकली भर्ती परीक्षा, इस तारीख तक करें आवेदन

CG Job: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत रिक्त केमिस्ट पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसका ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर थी। साथ ही आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य भी पूर्ण हो चुका है।

इसकी परीक्षा 21 दिसंबर को संभावित है। परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र 15 दिसंबर को जारी किया जाएगा। परीक्षा के माध्यम से 12 केमिस्ट पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को रसायन विज्ञान के साथ बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए व्यापमं की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

29 Oct 2025 09:42 am

