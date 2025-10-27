CG Job: बाल अधीक्षक के 55 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख को है आवेदन की आखिरी तारीख

CG Job: महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेेख संस्था के अधीक्षक पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अधीक्षक के 55 पदों की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।