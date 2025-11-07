Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

GST भुगतान में राहत! अब UPI से भी कर सकेंगे TAX जमा, भुगतान प्रक्रिया होगी और भी सरल…

CG News: रायपुर राज्य के कारोबारी अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ यूपीआई से जीएसटी रिटर्न का भुगतान कर सकेंगे। राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा (ट्रेज़री) विभाग ने इसका आदेश जारी किया है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 07, 2025

GST भुगतान में राहत! अब UPI से भी कर सकेंगे TAX जमा, भुगतान प्रक्रिया होगी और भी सरल...(photo-patrika)

GST भुगतान में राहत! अब UPI से भी कर सकेंगे TAX जमा, भुगतान प्रक्रिया होगी और भी सरल...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य के कारोबारी अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ यूपीआई से जीएसटी रिटर्न का भुगतान कर सकेंगे। राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा (ट्रेज़री) विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। नई व्यवस्था के लागू होने से कारोबारियों को राहत मिलेगी।

साथ ही आधुनिक डिजिटल माध्यम जीएसटी पोर्टल को जोड़ने से कर भुगतान और अधिक सुगम व पारदर्शी तरीके से होगा। जीएसटी लागू होने के बाद से कारोबारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी।

CG News: राज्य सरकार ने कारोबारियों को दी राहत

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए, करदाताओं की सुविधा और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दोनों विभागों को संयुक्त रूप से कार्य कर इसे शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार करदाताओं को अधिकतम सुविधा देने के लिए निरंतर काम कर रही है।

क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से जीएसटी भुगतान की नई सुविधा से करदाताओं को राहत मिलेगी। इससे भुगतान प्रक्रिया और अधिक सरल, तेज और पारदर्शी होने के साथ ही छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा।

होती थी कठिनाई

बता दें कि अब तक करदाताओं के लिए केवल नेट बैंकिंग और ओटीसी ( ओवर द काउंटर) भुगतान का विकल्प था। इसके चलते छोटे व्यापारियों और नए करदाताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बैंकों के जीएसटी पोर्टल से जुड़े न होने के कारण भुगतान करना संभव नहीं होता था।

तकनीकी कारणों से भुगतान असफल होना, बैंक सर्वर का डाउन रहना या अंतिम तिथि पर पेमेंट फेल होना जैसी समस्याएं आती थी। इसके चलते करदाताओं को भुगतान के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था।

राहत मिलेगी : सीएम

मुयमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक और व्यापारी के लिए शासन की प्रक्रियाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है। करदाताओं के हित में जीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसी डिजिटल सुविधाओं का विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल माध्यम से भुगतान की यह व्यवस्था व्यापारियों को न केवल सुविधा और गति प्रदान करेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास को भी सुदृढ़ करेगी। करदाता बिना किसी बाधा के अपने कर दायित्वों का पालन कर सकेंगे।

इस तरह करें भुगतान

जीएसटी पोर्टल (www. gst. gov. in) पर जाने के बाद करदाता पोर्टल में लॉगिन कर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई ऐप से सीधे टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस नई पहल से राज्य में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। इससे विभागीय कार्यप्रणाली और कर संग्रह दोनों में दक्षता बढ़ेगी।

