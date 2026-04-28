28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Board Result: विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर, री-वैल्यूएशन में नहीं घटेंगे अंक, मिलेगी विशेष छूट

CG Board Result: यदि कोई छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है और वह री-वैल्यूएशन के लिए आवेदन करता है, तो उसके अंक या तो बढ़ेंगे या यथावत रहेंगे, लेकिन घटाए नहीं जाएंगे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Apr 28, 2026

CG Board Result: विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर, री-वैल्यूएशन में नहीं घटेंगे अंक, मिलेगी विशेष छूट

री-वैल्यूएशन में नहीं घटेंगे अंक (Photo AI)

CG Board Result: छत्तीसगढ़ के बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब री-वैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के दौरान उनके अंक कम नहीं किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को बिना किसी डर के अपनी कॉपियों की दोबारा जांच कराने का मौका मिलेगा। यह फैसला छात्रों के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक तनाव से भी राहत मिलेगी।शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन (री-वैल्यूएशन) को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब री-वैल्यूएशन कराने वाले छात्रों के अंक कम नहीं किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों की लंबे समय से चली आ रही चिंता दूर हो गई है।

जारी दिशा निर्देश

मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है और वह री-वैल्यूएशन के लिए आवेदन करता है, तो उसके अंक या तो बढ़ेंगे या यथावत रहेंगे, लेकिन घटाए नहीं जाएंगे। यह फैसला छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि पहले कई बार पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक कम हो जाने का डर छात्रों को आवेदन करने से रोकता था।

नई गाइडलाइन तय

इसके साथ ही बोर्ड ने री-टोटलिंग, री-वैल्यूएशन और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई गाइडलाइन तय की है। छात्रों को परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर ही इन प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत पुनर्गणना (री-टोटलिंग) में यदि एक अंक की भी वृद्धि या कमी होती है, तो उसे पूरी तरह मान्य किया जाएगा। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

नक्सल प्रभावित जिलों के छात्रों को विशेष राहत

मंडल ने सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नक्सल प्रभावित जिलों के छात्रों को विशेष छूट देने का भी निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों के परीक्षार्थियों को री-वैल्यूएशन शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी अपनी कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का अवसर मिल सके।

कल जारी होंगे परीक्षा परिणाम

इसी बीच बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्री ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि बोर्ड के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम बुधवार को दोपहर 2:30 बजे घोषित किए जाएंगे। यह क्षण छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह उनकी सालभर की मेहनत और अनुशासन का परिणाम है।

शिक्षा मंत्री ने छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने यह भी कहा कि हर परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत होता है और प्रत्येक विद्यार्थी में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं निहित होती हैं।

ऐसे चेक करें सीजी बोर्ड 10वीं-12वीं 2026 का परिणाम

परीक्षार्थी सबसे पहले CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।
इसके बाद CGBSE 10वीं रिजल्ट 2026/ CGBSE 12वीं रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
अब परीक्षार्थी 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा का रोल नंबर दर्ज कर सबमिट करें।
आपका मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी।
अब परिणाम चेक करें और पीडीएफ को डाउनलोड करें, ताकि भविष्य में ये काम आएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Apr 2026 06:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Board Result: विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर, री-वैल्यूएशन में नहीं घटेंगे अंक, मिलेगी विशेष छूट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 6 गायों से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के ललित यादव का डेयरी तक सफर, आज 25 उन्नत पशुओं के साथ लिख रहे सफलता की इबारत

CG News: 6 गायों से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के ललित यादव का डेयरी तक सफर, आज 25 उन्नत पशुओं के साथ लिख रहे सफलता की इबारत
रायपुर

E-Shram Sathi App: छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में तेज़ कदम, ई-श्रम साथी एप लॉन्च मिलेगी नई गति

E-Shram Sathi App: छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में तेज़ कदम, ई-श्रम साथी एप लॉन्च मिलेगी नई गति
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र, 675 वृद्धजन हो रहे लाभान्वित

CG News: छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र, 675 वृद्धजन हो रहे लाभान्वित
रायपुर

CG First Plastic Park: रायपुर में बन रहा छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क, लेकिन अब भी अधूरा पड़ा काम, आसपास पड़ी शराब की बोतलें

CG First Plastic Park: रायपुर में बन रहा छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क, लेकिन अब भी अधूरा पड़ा काम, प्रशासनिक भवन के आसपास पड़ी शराब की बोतलें
रायपुर

CG News: मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी, पुलिस से मांगी सुरक्षा

CG News:मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी, पुलिस से मांगी सुरक्षा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.