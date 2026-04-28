CG Board Result: विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर, री-वैल्यूएशन में नहीं घटेंगे अंक, मिलेगी विशेष छूट

CG Board Result: छत्तीसगढ़ के बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब री-वैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के दौरान उनके अंक कम नहीं किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को बिना किसी डर के अपनी कॉपियों की दोबारा जांच कराने का मौका मिलेगा। यह फैसला छात्रों के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक तनाव से भी राहत मिलेगी।शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन (री-वैल्यूएशन) को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब री-वैल्यूएशन कराने वाले छात्रों के अंक कम नहीं किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों की लंबे समय से चली आ रही चिंता दूर हो गई है।