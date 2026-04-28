CG Board Result: विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर, री-वैल्यूएशन में नहीं घटेंगे अंक, मिलेगी विशेष छूट

री-वैल्यूएशन में नहीं घटेंगे अंक (Photo AI)
CG Board Result: छत्तीसगढ़ के बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब री-वैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के दौरान उनके अंक कम नहीं किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को बिना किसी डर के अपनी कॉपियों की दोबारा जांच कराने का मौका मिलेगा। यह फैसला छात्रों के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक तनाव से भी राहत मिलेगी।शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन (री-वैल्यूएशन) को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब री-वैल्यूएशन कराने वाले छात्रों के अंक कम नहीं किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों की लंबे समय से चली आ रही चिंता दूर हो गई है।
मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है और वह री-वैल्यूएशन के लिए आवेदन करता है, तो उसके अंक या तो बढ़ेंगे या यथावत रहेंगे, लेकिन घटाए नहीं जाएंगे। यह फैसला छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि पहले कई बार पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक कम हो जाने का डर छात्रों को आवेदन करने से रोकता था।
इसके साथ ही बोर्ड ने री-टोटलिंग, री-वैल्यूएशन और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई गाइडलाइन तय की है। छात्रों को परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर ही इन प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत पुनर्गणना (री-टोटलिंग) में यदि एक अंक की भी वृद्धि या कमी होती है, तो उसे पूरी तरह मान्य किया जाएगा। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
मंडल ने सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नक्सल प्रभावित जिलों के छात्रों को विशेष छूट देने का भी निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों के परीक्षार्थियों को री-वैल्यूएशन शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी अपनी कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का अवसर मिल सके।
इसी बीच बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्री ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि बोर्ड के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम बुधवार को दोपहर 2:30 बजे घोषित किए जाएंगे। यह क्षण छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह उनकी सालभर की मेहनत और अनुशासन का परिणाम है।
शिक्षा मंत्री ने छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने यह भी कहा कि हर परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत होता है और प्रत्येक विद्यार्थी में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं निहित होती हैं।
परीक्षार्थी सबसे पहले CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।
इसके बाद CGBSE 10वीं रिजल्ट 2026/ CGBSE 12वीं रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
अब परीक्षार्थी 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा का रोल नंबर दर्ज कर सबमिट करें।
आपका मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी।
अब परिणाम चेक करें और पीडीएफ को डाउनलोड करें, ताकि भविष्य में ये काम आएगा।
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