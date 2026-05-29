Bashir Badr death: मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन, छत्तीसगढ़ से था गहरा नाता, कवियों और शायरों ने याद किया अपनापन

अशोक बताते हैं कि उस दौर में महासमुंद में सुनने-सुनाने का बेहद जीवंत माहौल था। रायपुर से उन्हें लेकर महासमुंद पहुंचे तो जनपद सभागार में गोष्ठी हुई। वहां सरोज श्रीवास्तव, शौक जालंधरी और अन्य साहित्यकार मौजूद थे। मैंने अपनी गजलें सुनाईं, जिनमें बाप से परिचय हुआ शेर पर बशीर बद्र खासे प्रभावित हुए। बाद में मैंने अपने गजल संग्रह का नाम भी इसी पंक्ति पर रखा। वे बताते हैं कि गोष्ठी के बाद एक संगीत संध्या हुई, जिसमें साधना रहाटगांवकर ने बशीर बद्र की गजलों को सुरों में पेश किया। गजलें सुनते-सुनते उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह उनके जीवन का भावुक दौर था, लेकिन इसके बावजूद लोगों से उनका अपनापन कम नहीं हुआ।