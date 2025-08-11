CG News: 24 साल में दोगुने हुए सड़क हादसे, राज्य बनने के बाद से 6924 लोग काल के गाल में समाए, मृतकों की संख्या करीब 5.5 गुना बढ़ी

CG News: छत्तीसगढ़ में पिछले 24 सालों में रफ्तार के कहर से सड़क हादसे दोगुने और मृतकों की संख्या में 5.5 गुना का इजाफा हुआ है। इसकी मुख्य वजह सड़कों पर लगातार बढ़ रही वाहनों की भीड़ और ट्रैफिक नियम ताक पर रखकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना है। इन सड़क हादसों से आम लोग ही नहीं सीेएम के काफिले से लेकर मंत्री तक नहीं बच पाए हैं।
लगातार बढ़ रहे हादसों के ग्राफ को लेकर राज्य पुलिस और अंतरविभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा को लेकर हादसे रोकने की कवायद में जुटे हुए हैं इसके बाद भी सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट भी संज्ञान में लेते हुए कई जनहित याचिकाओं की सुनवाई पर राज्य सरकार को तलब कर चुका है। डीजीपी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि सड़कों पर से जल्द ही मवेशियों को हटाया जाएगा।
इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा था कि सड़कों की जो हालात है और जिस तरीके से मवेशी सड़क पर हैं सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी जो स्थिति है वह भी दयनीय है। सरकार का काम अगर कोर्ट करेगी तो यह बात ठीक नहीं है। उन्होने एडवोकेट जनरल को बुलाकर मामले को देखने और सड़कों के निर्माण पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना कहा। इस साल 1 जनवरी से 30 जुलाई तक मात्र 7 महीनों में 4500 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे रोकने के लिए किए जा रहे तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं।
सीएम को प्लान सौंपा: छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद ने मुख्यमंत्री को सड़क हादसे रोकने के लिए एक्शन प्लान दिया है। इसमें उसमें कक्षा एक से लेकर कक्षा 10 तक के सभी स्कूलों में यातायात के नियमों को पाठ्यक्रम में शामिल करने, ट्रैफिक को सुधारने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के लिए रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में स्थापना, सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक 101 ब्लैक स्पॉट व 748 जंक्शन के सुधारने के साथ ही ब्लैक स्पॉट पर ट्रैफिक नियमों के कड़ाई से पालन की जानकारी दी गई है।
27 सितंबर 2024 को दुर्ग जिले के दौरे पर गए सीएम विष्णु देव साय के काफिले के सामने अचानक गाय आ गई थी। उसे बचाने के कारण वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हु्आ।
22 नवंबर 2024 को कृषि मंत्री रामविचार नेताम सड़क हादसे में घायल हो गए थे। उन्हें बेमेतरा से रायपुर तक ग्रीन कॉरीडोर बनाकर लाया गया था।
25 मार्च 2025 को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के दुर्ग प्रवास पर जाते समय काफिले में चल रहे वाहन आपस में टकरा गए थे।
2001 7480 1303 6674 17.42
2005 11164 2258 10378 20.23
2010 13664 2956 13599 22
2015 14446 4082 13426 28.26
2020 11656 4606 10505 39.52
2024 14857 6944 12485 46.74
24 नवंबर 2024 को महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का वाहन सड़कों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण खराब हो गया था। यह घटना रामानुजगंज से कुसमी में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में चीफ गेस्ट के तौर पर जाते समय हुई थी।
ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी
ट्रैफिक नियम का पालन करने व संतुलित गति से वाहन चलाने पर सड़क हादसा को रोका जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करने के साथ वाहन चालकों को जागरूक कर रही है। दोपहिया में हेलमेट का उपयोग और चारपहिया में सीट बेल्ट लगाने से हादसा होने पर नुकसान कम होता है।
-संजय शर्मा, एआईजी, ट्रैफिक