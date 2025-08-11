CG News: 24 साल में दोगुने हुए सड़क हादसे, राज्य बनने के बाद से 6924 लोग काल के गाल में समाए, मृतकों की संख्या करीब 5.5 गुना बढ़ी

इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा था कि सड़कों की जो हालात है और जिस तरीके से मवेशी सड़क पर हैं सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी जो स्थिति है वह भी दयनीय है। सरकार का काम अगर कोर्ट करेगी तो यह बात ठीक नहीं है। उन्होने एडवोकेट जनरल को बुलाकर मामले को देखने और सड़कों के निर्माण पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना कहा। इस साल 1 जनवरी से 30 जुलाई तक मात्र 7 महीनों में 4500 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे रोकने के लिए किए जा रहे तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं।