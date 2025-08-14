एम्स में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करेंगे CM साय, इस दिन से मिलेगी सुविधा, ऐसा करने वाला पहला सरकारी संस्थान..

आंबेडकर अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के लिए इस साल मार्च के राज्य बजट में रोबोटिक सिस्टम सर्जरी के लिए 2 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है। हालांकि इसमें साल से दो साल लग सकता है। दूसरी ओर आंको यानी कैंसर सर्जरी विभाग में रोबोटिक सर्जरी के लिए 2018 में टेंडर हो गया था। तकनीकी कारणों से यह रद्द हो गया था। आंको सर्जरी में एमसीएच की 3 सीटों पर पढ़ाई हो रही है। जबकि जनरल सर्जरी में भी पीजी की अच्छी खासी सीटें हैं।