Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

एम्स में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करेंगे CM साय, इस दिन से मिलेगी सुविधा, ऐसा करने वाला पहला सरकारी संस्थान..

Raipur News: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 6 सितंबर से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होगी। ऐसा होते ही एम्स मध्य भारत का पहला सरकारी संस्थान बन जाएगा।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 14, 2025

एम्स (फोटो सोर्स- Facebook)
एम्स (फोटो सोर्स- Facebook)

CG News: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 6 सितंबर से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होगी। ऐसा होते ही एम्स मध्य भारत का पहला सरकारी संस्थान बन जाएगा। यूरो सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी व जनरल सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। अभी राजधानी के 5 बड़े निजी अस्पतालों में यह सुविधा है। इनमें हिप एंड नी रिप्लेसमेंट, आंको सर्जरी, गेस्ट्रो सर्जरी व यूरो सर्जरी शामिल हैं।

पत्रिका ने 17 जुलाई के अंक में ’एम्स में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दो से तीन माह में’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसमें मशीन व इक्विपमेंट इंस्टालेशन से लेकर जरूरी तैयारियों के बारे में बताया था। घोषणा के साथ ही पत्रिका की खबर पर मुहर लग गई है।

रोबोटिक सर्जरी की तैयारियों को लेकर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. अशोक जिंदल व लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मवीर चौहान ने बुधवार को सीएम विष्णु देव साय से मुलाकात की। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत के मौके पर साय को मुख्य अतिथि के बतौर आमंत्रित किया गया। साय ने एम्स ने उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी से मरीजों को हाई एंड सर्जरी की सुविधा मिलेगी।

ये भी पढ़ें

CG News: एम्स में दुर्लभ सेरिब्रोस्पाइनल लूइड का इलाज, एडवांस तकनीक से मरीज को मिला नया जीवन
रायपुर
CG News: एम्स में दुर्लभ सेरिब्रोस्पाइनल लूइड का इलाज, एडवांस तकनीक से मरीज को मिला नया जीवन

आंबेडकर अस्पताल के लिए 2 करोड़ स्वीेकृत

आंबेडकर अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के लिए इस साल मार्च के राज्य बजट में रोबोटिक सिस्टम सर्जरी के लिए 2 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है। हालांकि इसमें साल से दो साल लग सकता है। दूसरी ओर आंको यानी कैंसर सर्जरी विभाग में रोबोटिक सर्जरी के लिए 2018 में टेंडर हो गया था। तकनीकी कारणों से यह रद्द हो गया था। आंको सर्जरी में एमसीएच की 3 सीटों पर पढ़ाई हो रही है। जबकि जनरल सर्जरी में भी पीजी की अच्छी खासी सीटें हैं।

रोबोटिक सर्जरी के यह फायदे

पिन पाइंट व 360 डिग्री में ऑपरेशन
थ्रीडी हाई-डेफिनिशन कैमरे से सटीक सर्जरी
ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग कम
कम दर्द व छोटे चीरे की जरूरत
मरीज की रिकवरी तेजी से
इंफेक्शन की संभावना भी कम
अस्पताल से जल्दी छुट्टी
सामान्य सर्जरी की तुलना में कुछ महंगा

रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इससे छत्तीसगढ़ व आसपास के राज्यों के लोगों को विश्व स्तरीय सर्जिकल सुविधा प्राप्त होगी। - डॉ. अशोक जिंदल, निदेशक एम्स, रायपुर

ये भी पढ़ें

Raipur News: एम्स में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा, मशीनों का इंस्टालेशन शुरू, जानें इसके फायदे
रायपुर
Raipur News: एम्स में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा, मशीनों का इंस्टालेशन शुरू, जानें इसके फायदे

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 02:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / एम्स में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करेंगे CM साय, इस दिन से मिलेगी सुविधा, ऐसा करने वाला पहला सरकारी संस्थान..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.