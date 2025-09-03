जशपुर झांकी हादसा: 3 लोगों की मौत पर CM साय ने जताया दुःख, मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता

जानकारी के मुताबिक, ग्राम जुरूडांड के श्रद्धालु मंगलवार रात गणेश विसर्जन के लिए बाजे-गाजे के साथ निकले थे। विसर्जन में करीब 150 श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस दौरान रात करीब 11 बजे रायकेरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो भीड़ में घुस गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इसके चपेट में आने से अरविंद (19 वर्ष), विपिन कुमार प्रजापति (17 वर्ष), खिरोवती यादव (32 वर्ष) की मौके पर मौत हो गई, जबकि 25 से 30 लोग घायल हो गए हैं।