Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

जशपुर झांकी हादसा: 3 लोगों की मौत पर CM साय ने जताया दुःख, मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता

Road Accident: जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के जुरुडांड में गणेश विसर्जन के दौरान हुई झांकी में हादसे में तीन लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 03, 2025

Chhattisgarh CM vishnudeo sai
Chhattisgarh CM vishnudeo sai ( Photo - Patrika )

Jashpur Road Accident: जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के जुरुडांड में गणेश विसर्जन के दौरान हुई झांकी में हादसे में तीन लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा दुःख व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हृदयविदारक घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार मृतकों के परिजनों और घायलों के साथ खड़ी है।

ये भी पढ़ें

जशपुर में गणेश विसर्जन के दौरान भीषण सड़क हादसा, बोलेरो की टक्कर से 3 की मौत, 25 से ज्यादा श्रद्धालु घायल…
जशपुर नगर
Breaking News

आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा

मुख्यमंत्री साय ने घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन को घायलों के लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था और आवश्यक मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी घायल को इलाज में कोई कमी न हो और सभी को तुरंत उचित उपचार उपलब्ध कराया जाए।

राज्य सरकार ने इस हादसे में दिवंगत तीनों व्यक्तियों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह पीड़ित परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखे और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करे।

Jashpur Road Accident: जानें कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, ग्राम जुरूडांड के श्रद्धालु मंगलवार रात गणेश विसर्जन के लिए बाजे-गाजे के साथ निकले थे। विसर्जन में करीब 150 श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस दौरान रात करीब 11 बजे रायकेरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो भीड़ में घुस गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इसके चपेट में आने से अरविंद (19 वर्ष), विपिन कुमार प्रजापति (17 वर्ष), खिरोवती यादव (32 वर्ष) की मौके पर मौत हो गई, जबकि 25 से 30 लोग घायल हो गए हैं।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ बना ग्रीन क्रांति का प्रतीक, महिलाएं गढ़ रहीं आत्मनिर्भरता की नई कहानी, जानें कैसे
Patrika Special News
धमतरी बना ग्रीन क्रांति का प्रतीक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 06:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / जशपुर झांकी हादसा: 3 लोगों की मौत पर CM साय ने जताया दुःख, मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट