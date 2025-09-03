जशपुर झांकी हादसा: 3 लोगों की मौत पर CM साय ने जताया दुःख, मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता

Jashpur Road Accident: जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के जुरुडांड में गणेश विसर्जन के दौरान हुई झांकी में हादसे में तीन लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा दुःख व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हृदयविदारक घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार मृतकों के परिजनों और घायलों के साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री साय ने घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन को घायलों के लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था और आवश्यक मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी घायल को इलाज में कोई कमी न हो और सभी को तुरंत उचित उपचार उपलब्ध कराया जाए।
राज्य सरकार ने इस हादसे में दिवंगत तीनों व्यक्तियों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह पीड़ित परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखे और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करे।
जानकारी के मुताबिक, ग्राम जुरूडांड के श्रद्धालु मंगलवार रात गणेश विसर्जन के लिए बाजे-गाजे के साथ निकले थे। विसर्जन में करीब 150 श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस दौरान रात करीब 11 बजे रायकेरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो भीड़ में घुस गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इसके चपेट में आने से अरविंद (19 वर्ष), विपिन कुमार प्रजापति (17 वर्ष), खिरोवती यादव (32 वर्ष) की मौके पर मौत हो गई, जबकि 25 से 30 लोग घायल हो गए हैं।