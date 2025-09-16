Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CM स्कूल जतन योजना में घपलेबाजी! रुका फंड, जिले के स्कूलों में 277 कार्य अटके

CG News: रायपुर जिले में स्कूल शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी स्कूलों में बुनियादी ढांचों का निर्माण नहीं किया जा सका है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 16, 2025

CM स्कूल जतन योजना में घपलेबाजी! रुका फंड, जिले के स्कूलों में 277 कार्य अटके(photo-patrika)
CM स्कूल जतन योजना में घपलेबाजी! रुका फंड, जिले के स्कूलों में 277 कार्य अटके(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्कूल शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी स्कूलों में बुनियादी ढांचों का निर्माण नहीं किया जा सका है। फंड की कमी के कारण स्कूलों में प्रस्तावित 277 से ज्यादा निर्माण व मरम्मत कार्य अटक गए हैं। जिले में 3 साल पहले मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्कूलों में 650 से ज्यादा कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें से अब तक 354 कार्य ही पूरे किए गए हैं।

बाकी कार्य अभी भी अधूरे हैं या शुरू ही नहीं हो पाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत अब कार्य नहीं हो रहा है। जिसकी फंडिंग नहीं हुई थी उन कार्यों को भी निरस्त कर दिया गया है। इस कारण भी कार्य रुक गए हैं, जो कार्य हो गए हैं और जो कार्य हो रहे हैं, उनके लिए लगभग 44 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था। योजना के तहत नई कक्षाओं का निर्माण, मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण, पुस्तकालयों और शौचालयों जैसी आवश्यक सुविधाओं में सुधार करना था।

CG News: समय पूरा, काम नहीं

जानकारों ने बताया कि कई स्कूल, जहां पर कार्य चल रहे हैं, वहां कार्य का समय पूरा हो गया है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। रायपुर के कई स्कूलों में सालों से भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब तक वे पूरा ही नहीं हो पाए हैं।

पत्रिका की टीम जब शहर की पॉश कॉलोनी में एक निर्माणाधीन स्कूल भवन के पास पहुंची तो वहां के कर्मचारियों ने बताया कि स्कूल भवन को अब तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार ने फंड की कमी की बात कह कर कई माह से काम बंद कर दिया। बच्चे अभी भी पुराने भवन में पढ़ाई कर रहे हैं।

जिले 354 ही कार्य

रायपुर जिले में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्कूलों में 650 कार्य किए जाने थे। जिनमें 354 कार्य ही किए जा सके हैं। वहीं 19 में अभी भी काम चल रहा है। 277 का कार्य निरस्त कर दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने कहा की मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में अब काम नहीं हो रहा है, जो कार्य शुरू हुए थे उसी कार्य को पूरा किया जा रहा है। जिस काम के फंड नहीं आए थे वे निरस्त हो गए हैं। अब उन कार्यों के लिए विभागीय मद से फंड की मांग की गई है। उनका कार्य भी फंड आने के बाद शुरू हो जाएगा।

Published on:

16 Sept 2025 11:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CM स्कूल जतन योजना में घपलेबाजी! रुका फंड, जिले के स्कूलों में 277 कार्य अटके

