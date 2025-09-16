CM स्कूल जतन योजना में घपलेबाजी! रुका फंड, जिले के स्कूलों में 277 कार्य अटके

बाकी कार्य अभी भी अधूरे हैं या शुरू ही नहीं हो पाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत अब कार्य नहीं हो रहा है। जिसकी फंडिंग नहीं हुई थी उन कार्यों को भी निरस्त कर दिया गया है। इस कारण भी कार्य रुक गए हैं, जो कार्य हो गए हैं और जो कार्य हो रहे हैं, उनके लिए लगभग 44 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था। योजना के तहत नई कक्षाओं का निर्माण, मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण, पुस्तकालयों और शौचालयों जैसी आवश्यक सुविधाओं में सुधार करना था।