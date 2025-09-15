1.36 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा… लोन पर ब्याज दर 10% से घटकर 9%, अब 20 लाख तक ले सकेंगे सस्ता लोन

रेलवे एम्प्लॉयी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी के अधिवेशन में यह भी घोषणा हुई कि रेलवे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी में अर्बन बैंक पहली ऐसी संस्था बन गई है, जिसने एप आधारित सेवाएं शुरू की हैं। अब शेयरधारक अपने मोबाइल पर खाते का विवरण, लोन की किश्त की जानकारी और हॉलिडे होम की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। भविष्य में लोन आवेदन भी एप के जरिए ही संभव होगा।