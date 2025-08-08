दुनिया को चौंकाएगा भिलाई! हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेढ़ गुना कठोर रेलपांत बनाएगा BSP, 3000 करोड़ रुपए मंजूर

Bhilai News: रेलवे की मांग के मुताबिक भिलाई स्टील प्लांट में (बीएसपी) हेड हार्डेड रेल का उत्पादन करने नया प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए स्टेज-1 अप्रूवल हो चुका है। प्लांट में यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) के करीब नए यूनिवर्सल रेल स्ट्रक्चर मिल (यूआरएसएम) को स्थापित किया जाएगा।
नई मिल के लिए करीब एक किलोमीटर लंबा स्थल चिन्हित किया गया है। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक स्वीकृति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) से मिल गई है। बता दें कि हेड हार्डेड रेल, सामान्य रेल की तुलना में डेढ़ गुना तक अधिक कठोर होती है।
सेल-बीएसपी की ओर से रेलवे को हेड हार्डेड रेल पटरी की आपूर्ति की जाती है, तो रेलवे से इसकी कीमत भी अधिक मिलेगी। इस तरह से भिलाई स्टील प्लांट को इससे अधिक फायदा होगा। सेल-बीएसपी नए मिल की स्थापना करते हैं, तो रेलवे को विदेशों से हेड हार्डेड रेल पटरी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रेलवे की ओर से हेड हार्डेड रेल पटरी की मांग की गई है। बीएसपी के यूआरएम में भी इस रेल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसमें उत्पादन धीमा होता है और दूसरे रेल का उत्पादन इस दौरान बंद करना पड़ता है। जिससे बीएसपी को नुकसान है। यही कारण है कि नए यूआरएसएम की स्थापना की जा रही है।
रेलवे अब देशभर में ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाना चाहता है। वहीं बड़े शहरों के बीच मेट्रो ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन चलाने तेजी से तैयारी की जा रही है। इसके लिए भारतीय रेल को शुरू में 1 लाख टन कठोर सतह वाली रेल पटरियों की जरूरत है। इसके बाद कठोर सतह वाली रेल पटरी का उत्पादन साल में 10 लाख टन तक करना होगा। रेलवे 2035 तक रेलवे हेड हार्डेड रेल पटरी सेल-बीएसपी से लगातार लेने को तैयार है।
अधिकारियों का कहना है कि बीएसपी वर्तमान में जिन रेल पटरियों का उत्पादन कर रहा है, उसकी अपेक्षा हेड हार्डेड रेल पटरी की उम्र अधिक रहेगी। कठोर सतह होने की वजह से इसमें से अधिक वजन लेकर गुड्स ट्रेन दौड़ सकती है। इस वजह से हेड हार्डेड रेल पटरी की डिमांड की जा रही है।
विश्व के कुछ बड़े देशो में हार्ड हार्डेड रेल का उत्पादन किया जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की ध्वज वाहक इकाई बीएसपी में भी हेड हार्डेड रेल उत्पादन शुरू होता है, तब सेल की अंतरराष्ट्रीय मार्केट में साख और मजबूत हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि हार्ड हार्डेड रेल का अधिक उत्पादन करने पर भारत दूसरे देश को इस रेल पटरी का निर्यात भी कर सकेगा। कठोर सतह वाले रेल पटरी तैयार करने वाली दुनिया में चंद कंपनियां ही है। - सेल-बीएसपी भी उनमें शामिल हो जाएगी।
बीएसपी में हेड हार्डेड रेल के लिए यूआरएसएम का प्रस्ताव बोर्ड से पास हो गया है। टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। -अमूल्य प्रियदर्शी, प्रभारी अधिकारी, जनसंपर्क विभाग
स्टेज 1 में यूआरएसएम को मंजूरी मिल गई है। अब प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की जरूरत है। देरी करने से लागत में इजाफा हो जाएगा। निर्माण करने वाली एजेंसी वक्त पर काम पूरा न करे, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो। -डीवीएस रेड्डी, नेता सीटू, भिलाई स्टील प्लांट