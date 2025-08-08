दुनिया को चौंकाएगा भिलाई! हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेढ़ गुना कठोर रेलपांत बनाएगा BSP, 3000 करोड़ रुपए मंजूर

विश्व के कुछ बड़े देशो में हार्ड हार्डेड रेल का उत्पादन किया जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की ध्वज वाहक इकाई बीएसपी में भी हेड हार्डेड रेल उत्पादन शुरू होता है, तब सेल की अंतरराष्ट्रीय मार्केट में साख और मजबूत हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि हार्ड हार्डेड रेल का अधिक उत्पादन करने पर भारत दूसरे देश को इस रेल पटरी का निर्यात भी कर सकेगा। कठोर सतह वाले रेल पटरी तैयार करने वाली दुनिया में चंद कंपनियां ही है। - सेल-बीएसपी भी उनमें शामिल हो जाएगी।