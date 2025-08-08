8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

दुनिया को चौंकाएगा भिलाई! हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेढ़ गुना कठोर रेलपांत बनाएगा BSP, 3000 करोड़ रुपए मंजूर

CG News: रेलवे की मांग के मुताबिक भिलाई स्टील प्लांट में (बीएसपी) हेड हार्डेड रेल का उत्पादन करने नया प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है।

भिलाई

Abdul Salam

Aug 08, 2025

हेड हार्डेंड रेल के लिए नई मिल को मंजूरी Photo: Meta AI Generated
हेड हार्डेंड रेल के लिए नई मिल को मंजूरी Photo: Meta AI Generated

Bhilai News: रेलवे की मांग के मुताबिक भिलाई स्टील प्लांट में (बीएसपी) हेड हार्डेड रेल का उत्पादन करने नया प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए स्टेज-1 अप्रूवल हो चुका है। प्लांट में यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) के करीब नए यूनिवर्सल रेल स्ट्रक्चर मिल (यूआरएसएम) को स्थापित किया जाएगा।

नई मिल के लिए करीब एक किलोमीटर लंबा स्थल चिन्हित किया गया है। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक स्वीकृति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) से मिल गई है। बता दें कि हेड हार्डेड रेल, सामान्य रेल की तुलना में डेढ़ गुना तक अधिक कठोर होती है।

ये भी पढ़ें

कला और समर्पण की मिसाल: जगदलपुर की बेटी ने प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया पैडी पोट्रेट, देखकर खुश हुए मोदी
रायपुर
पीएम मोदी के लिए पैडी पोट्रेट तैयार (फोटो सोर्स- X हैंडल)

दाम भी है ज्यादा

सेल-बीएसपी की ओर से रेलवे को हेड हार्डेड रेल पटरी की आपूर्ति की जाती है, तो रेलवे से इसकी कीमत भी अधिक मिलेगी। इस तरह से भिलाई स्टील प्लांट को इससे अधिक फायदा होगा। सेल-बीएसपी नए मिल की स्थापना करते हैं, तो रेलवे को विदेशों से हेड हार्डेड रेल पटरी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कठोर सतह वाली रेल

रेलवे की ओर से हेड हार्डेड रेल पटरी की मांग की गई है। बीएसपी के यूआरएम में भी इस रेल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसमें उत्पादन धीमा होता है और दूसरे रेल का उत्पादन इस दौरान बंद करना पड़ता है। जिससे बीएसपी को नुकसान है। यही कारण है कि नए यूआरएसएम की स्थापना की जा रही है।

1 लाख टन कठोर सतह वाली पटरी की जरूरत

रेलवे अब देशभर में ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाना चाहता है। वहीं बड़े शहरों के बीच मेट्रो ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन चलाने तेजी से तैयारी की जा रही है। इसके लिए भारतीय रेल को शुरू में 1 लाख टन कठोर सतह वाली रेल पटरियों की जरूरत है। इसके बाद कठोर सतह वाली रेल पटरी का उत्पादन साल में 10 लाख टन तक करना होगा। रेलवे 2035 तक रेलवे हेड हार्डेड रेल पटरी सेल-बीएसपी से लगातार लेने को तैयार है।

क्यों है हेड हार्डेड रेल पटरी की मांग

अधिकारियों का कहना है कि बीएसपी वर्तमान में जिन रेल पटरियों का उत्पादन कर रहा है, उसकी अपेक्षा हेड हार्डेड रेल पटरी की उम्र अधिक रहेगी। कठोर सतह होने की वजह से इसमें से अधिक वजन लेकर गुड्स ट्रेन दौड़ सकती है। इस वजह से हेड हार्डेड रेल पटरी की डिमांड की जा रही है।

सेल की विश्व बाजार में बढ़ेगी साख

विश्व के कुछ बड़े देशो में हार्ड हार्डेड रेल का उत्पादन किया जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की ध्वज वाहक इकाई बीएसपी में भी हेड हार्डेड रेल उत्पादन शुरू होता है, तब सेल की अंतरराष्ट्रीय मार्केट में साख और मजबूत हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि हार्ड हार्डेड रेल का अधिक उत्पादन करने पर भारत दूसरे देश को इस रेल पटरी का निर्यात भी कर सकेगा। कठोर सतह वाले रेल पटरी तैयार करने वाली दुनिया में चंद कंपनियां ही है। - सेल-बीएसपी भी उनमें शामिल हो जाएगी।

बीएसपी में हेड हार्डेड रेल के लिए यूआरएसएम का प्रस्ताव बोर्ड से पास हो गया है। टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। -अमूल्य प्रियदर्शी, प्रभारी अधिकारी, जनसंपर्क विभाग

स्टेज 1 में यूआरएसएम को मंजूरी मिल गई है। अब प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की जरूरत है। देरी करने से लागत में इजाफा हो जाएगा। निर्माण करने वाली एजेंसी वक्त पर काम पूरा न करे, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो। -डीवीएस रेड्डी, नेता सीटू, भिलाई स्टील प्लांट

ये भी पढ़ें

2 करोड़ से गिरौदपुरी धाम का होगा विकास, CM साय ने किया ऐलान, अजा प्राधिकरण का बजट अब 75 करोड़
जांजगीर चंपा
chhattisgarh cm new pic

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2025 09:35 am

Published on:

08 Aug 2025 09:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / दुनिया को चौंकाएगा भिलाई! हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेढ़ गुना कठोर रेलपांत बनाएगा BSP, 3000 करोड़ रुपए मंजूर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.