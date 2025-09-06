CG Accident: स्कूल बस और कार में टक्कर, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा

CG Accident: राजधानी रायपुर में स्कूल बस और कार का एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार कार में ओवरटेक करते हुए बस को टक्कर मारी है। इस हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। बस स्कूल के बच्चों को घर छोड़कर वापस आ रही थी। तभी ये हादसा हुआ।
मामला तेलीबांधा थाना इलाके का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, विजय कुमार ने गुरुवार को थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि वह एमएम स्कूल का ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है।
उसे ड्राइवर ओमकार साहू ने फोन पर बताया कि वह स्कूल बस से बच्चों को छोड़कर वापस स्कूल आ रहा था। तभी तेलीबांधा एक्सप्रेसवे पर पीछे से तेज रफ्तार आ रही कार ने टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट से बस का बंपर, इंडिकेटर और पैनल टूट गया। ड्राइवर के मुताबिक, एक्सीडेंट से उसकी भी जान खतरे में आ गई थी। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज किया है।