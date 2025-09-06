CG Accident: स्कूल बस और कार में टक्कर, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा

उसे ड्राइवर ओमकार साहू ने फोन पर बताया कि वह स्कूल बस से बच्चों को छोड़कर वापस स्कूल आ रहा था। तभी तेलीबांधा एक्सप्रेसवे पर पीछे से तेज रफ्तार आ रही कार ने टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट से बस का बंपर, इंडिकेटर और पैनल टूट गया। ड्राइवर के मुताबिक, एक्सीडेंट से उसकी भी जान खतरे में आ गई थी। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज किया है।