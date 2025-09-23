Holiday: स्कूलों में छुट्टी का ऐलान… दशहरा, दिवाली में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, जारी हुआ आदेश जारी

CG School Holiday: त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। इसी के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया है। दशहरा और दिवाली के लिए स्कूल और कालेजों में छुट्टी घोषित हो गई है। ( Holiday ) जारी आदेश के अनुसार दशहरा और दिवाली में 6-6 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं रविवार के दिन को भी शामिल किया जाए तो छुट्टी 8-8 दिन के हो रहे हैं।