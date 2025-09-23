Holiday: स्कूलों में छुट्टी का ऐलान… दशहरा, दिवाली में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, जारी हुआ आदेश जारी

CG School Holiday: त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। इसी के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया है। दशहरा और दिवाली के लिए स्कूल और कालेजों में छुट्टी घोषित हो गई है। ( Holiday ) जारी आदेश के अनुसार दशहरा और दिवाली में 6-6 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं रविवार के दिन को भी शामिल किया जाए तो छुट्टी 8-8 दिन के हो रहे हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने दशहरा दीपावली के साथ ही शीतकालीन छुट्टी की भी घोषणा हो गई है। अवर सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्कूलों में दशहरा पर छुट्टियां 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रहेंगी। बता दें कि 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती है। इसी तरह दीपावली पर 20 से 25 अक्टूबर तक अवकाश घोषित किया गया है।
शिक्षा विभाग ने शीतकालीन छुट्टी का भी आदेश जारी किया है। आदेशा के अनुसार 22 से 27 दिसंबर अर्थात 6 दिनों की रहेगी। वहीं रविवार के दिन को भी शामिल किया जाए तो यह भी 8 दिन की छुट्टी रहेगी। इस तरह त्योहारी सीजन में स्कूली बच्चों की मौज होने वाली है।
उक्त छुट्टियां शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों के अलावा बीएड, डीएड एवं एमएम कॉलेजों में लागू होंगी। सरकार ने भले ही इन तीनों मौकों पर छह-छह दिनों की छुट्टी दी है, लेकिन छुट्टियों की शुरुआत और उसके बाद की तारीख में रविवार होने की वजह से असल में स्कूली छात्रों को 8-8 दिनों की छुट्टी मिलेगी।