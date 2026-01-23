आज रायपुर में दूसरा टी-20 मुकाबला! स्टेडियम में बदली एंट्री व्यवस्था, कई सामानों पर लगा रोक, जानें...(photo-patrika)
India vs New Zealand T20: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। मैच को लेकर दोनों टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं। दोपहर करीब 2:10 बजे भारत और न्यूजीलैंड की टीमें चार्टर्ड विमान से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचीं।
हालांकि पिछले दिनों हुए वनडे मुकाबले के दौरान जिस तरह का जबरदस्त उत्साह और भारी भीड़ देखने को मिली थी, वैसा क्रेज इस बार नजर नहीं आया। टीम इंडिया होटल मैरियट में जबकि न्यूजीलैंड की टीम होटल हयात में ठहरी है।
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने मैच के आयोजन को लेकर इस बार कई अहम बदलाव किए हैं। संघ ने स्पष्ट किया है कि फर्स्ट इनिंग के बाद स्टेडियम में किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाएगी।
पहले दर्शकों के लिए सीट नंबरिंग की योजना बनाई गई थी, लेकिन समय की कमी के चलते इसे फिलहाल टाल दिया गया है। अब स्टेडियम में दर्शकों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी।
क्रिकेट संघ ने बताया कि गुरुवार तक टिकट रिडीम कराने की अंतिम तिथि थी। जिन दर्शकों ने अपने टिकट फिजिकल फॉर्मेट में रिडीम नहीं कराए हैं, उन्हें स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
संघ के अनुसार बच्चों के खाने-पीने की सामग्री ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, माचिस, पानी की बोतल, डिब्बा, टिफिन, वाद्ययंत्र, छाता, ब्लेड, स्केट्स, बोर्ड, डंडा, बैट, झंडा, चाकू, कांच का कंटेनर, हैंड बैग, सूटकेस, लेडीज बैग, हैंडीकैम, स्प्रे, पेन, पेंसिल, बॉल, लाउड हैलर, सीटी, हॉर्न, रेडियो और किसी भी प्रकार की भड़काऊ या संदिग्ध वस्तु स्टेडियम के भीतर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित सामान प्रवेश द्वार पर जमा कराया जाएगा।
मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और आयोजन समिति अलर्ट पर रहेगी। दर्शकों से अपील की गई है कि वे समय से पहले स्टेडियम पहुंचें और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें।
