आज रायपुर में दूसरा टी-20 मुकाबला! स्टेडियम में बदली एंट्री व्यवस्था, कई सामानों पर लगा रोक, जानें…

संघ के अनुसार बच्चों के खाने-पीने की सामग्री ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, माचिस, पानी की बोतल, डिब्बा, टिफिन, वाद्ययंत्र, छाता, ब्लेड, स्केट्स, बोर्ड, डंडा, बैट, झंडा, चाकू, कांच का कंटेनर, हैंड बैग, सूटकेस, लेडीज बैग, हैंडीकैम, स्प्रे, पेन, पेंसिल, बॉल, लाउड हैलर, सीटी, हॉर्न, रेडियो और किसी भी प्रकार की भड़काऊ या संदिग्ध वस्तु स्टेडियम के भीतर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित सामान प्रवेश द्वार पर जमा कराया जाएगा।