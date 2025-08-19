CG News: छह साल की बालिका अब देखेगी दुनिया, 4 लोगों में कार्निया ट्रांसप्लांट

CG News: 6 साल की मासूम अब दूसरे की आंख से दुनिया देखेगी। जन्म से ही कॉर्नियल ओपेसिटी के कारण दोनों नेत्रों से पूर्णत: दृष्टिहीन बालिका की दृष्टि में लगातार सुधार हो रहा है। नेत्र रोग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रेशु मल्होत्रा के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने एक साथ 4 लोगों में कार्निया ट्रांसप्लांट किया। डॉ. रेशु के साथ कार्निया विशेषज्ञ डॉ. स्मृति गुप्ता व डॉ. अंजू भास्कर टीम में शामिल रहीं।
ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों की आंखों में सुधार आ रहा है। कार्निया ट्रांसप्लांट ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि नेत्रदान सिर्फ एक अंगदान नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी में उजाले की लौ जलाना है। जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है।
आंबेडकर अस्पताल स्थित नेत्र रोग विभाग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर है और प्रदेश का सबसे बड़ा आई सेंटर है। यहां प्रदेश का सबसे पहला आई बैंक भी है। रेटिना जैसी जटिल बीमारियों का इलाज यहां किया जा रहा है। प्रदेश से कई रेफरल केस यहां आते हैं। आंख की हर बीमारी का इलाज यहां हो रहा है। इसलिए यहां ओपीडी से लेकर वार्डों में मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है। आने वाले दिनों में पीजी की सीटें बढ़ने की संभावना है। इससे ज्यादा नेत्र रोग विशेषज्ञ बनकर निकलेंगे।