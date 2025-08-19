CG News: छह साल की बालिका अब देखेगी दुनिया, 4 लोगों में कार्निया ट्रांसप्लांट

आंबेडकर अस्पताल स्थित नेत्र रोग विभाग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर है और प्रदेश का सबसे बड़ा आई सेंटर है। यहां प्रदेश का सबसे पहला आई बैंक भी है। रेटिना जैसी जटिल बीमारियों का इलाज यहां किया जा रहा है। प्रदेश से कई रेफरल केस यहां आते हैं। आंख की हर बीमारी का इलाज यहां हो रहा है। इसलिए यहां ओपीडी से लेकर वार्डों में मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है। आने वाले दिनों में पीजी की सीटें बढ़ने की संभावना है। इससे ज्यादा नेत्र रोग विशेषज्ञ बनकर निकलेंगे।