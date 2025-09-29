सोशल मीडिया और वेब सीरीज का रतजगा, Gen-Z की दिल की सेहत पर खतरा, रहें सावधान…

डॉ. श्रीवास्तव आगे बताते हैं कि ग्रंथों में सुबह चार से सात बजे का समय स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस दौरान शरीर की शारीरिक क्रियाएं जैसे मल विसर्जन, मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा का संतुलन बेहतर होता है। लगातार रतजगा करने से यह प्राकृतिक चक्र बिगड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और दिल की धड़कन प्रभावित होती हैं। यह बदलाव न केवल मानसिक थकान और तनाव बढ़ाता है, बल्कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है।