छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप बूम! 90 करोड़ की लागत से NIT में बनेगा इनोवेशन सेंटर, 200+ स्टार्टअप्स होंगे इनक्यूबेट

Raipur NIT: ताबीर हुसैन. छत्तीसगढ़ के रायपुर एनआईटी में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को नया आयाम देने जा रहा है। यहां जल्द ही 90 करोड़ रुपए का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार होगा। इस सेंटर के बन जाने से राज्य का स्टार्टअप इकोसिस्टम पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। यह प्रोजेक्ट मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के 71 करोड़ रुपए के सहयोग से बनाया जाएगा, जबकि राज्य सरकार और एनआईटी 10-10 प्रतिशत योगदान देंगे। काम दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है।