राज्य स्थापना दिवस पर 12 श्रेणियों में राज्य अलंकरण के लिए 200 आवेदन प्राप्त, इन क्षेत्रों में मिलेगा सम्मान

CG Rajyotsava 2025: राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। नवा रायपुर के तूता स्थित राज्योत्सव स्थल पर इस बार पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 13, 2025

CG News: खेल अलंकरण समारोह 3 को संभावित, विभाग ने 27 तक मंगाई थी दावा-आपत्ति

राज्य खेल अलंकरण ( Photo - Patrika )

CG Rajyotsava 2025: राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। नवा रायपुर के तूता स्थित राज्योत्सव स्थल पर इस बार पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही देश के कई कलाकार रंग जमाएंगे। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों को समानित किया जाएगा। इनमें संस्कृति विभाग की ओर से 12 अलग-अलग श्रेणियों में राज्य अलंकरण समान के लिए आवेदन मंगाए गए। इसमें विभाग के पास 200 आवेदन प्राप्त हुए।

इसमें हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का चयन करने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। इसमें हर क्षेत्र के समान के लिए अलग-अलग कमेटी बैठक कर इसका चयन करेगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस कमेटी में वे ही सदस्य शामिल होंगे, जो कि उस क्षेत्र से जुड़े हो।

25 साल की दिखेगी विकास यात्रा

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष में होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम की थीम इस बार राज्य की 25 साल की विकास यात्रा पर आधारित होगी। राज्य स्तर पर यह आयोजन पांच दिन का और जिलों में तीन दिन का होगा। इस संबंध में जिला मुयालयों में होने वाले आयोजनों को लेकर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का आयोजन होगा।

CG Rajyotsava 2025: इन क्षेत्रों में मिलेगा सम्मान

सम्मान का नाम - कार्य क्षेत्र

पं सुंदर लाल शर्मा सम्मान- हिंदी साहित्य
दाऊ मंदराजी सम्मान- लोक नाट्य व लोक शिल्प
चक्रधर सम्मान- शास्त्रीय संगीत व नृत्य
देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार - लोक नृत्य
लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार - आंचलिक साहित्य-लोक कविता
हबीब तनवीर सम्मान- समकालीन रंगकर्म (छग-हिंदी-अन्य भाषा नाटक)
देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार - पंथी नृत्य
लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान- छत्तीसगढ़ी लोक गीत
खुमान साव सम्मान-छत्तीसगढ़ी लोक संगीत
किशोर साहू सम्मान- हिंदी-छग़ सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन- अभिनय
छत्तीसगढ़ अप्रवासी सम्मान- अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, कला, साहित्य
किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण -हिंदी-छग सिनेमा में निर्देशन

ये भी पढ़ें

राज्य खेल अलंकरण के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी, 12 को शहीद राजीव पांडेय अवॉर्ड, देखें नाम
रायपुर
CG News

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 11:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / राज्य स्थापना दिवस पर 12 श्रेणियों में राज्य अलंकरण के लिए 200 आवेदन प्राप्त, इन क्षेत्रों में मिलेगा सम्मान

