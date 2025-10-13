राज्य स्थापना दिवस पर 12 श्रेणियों में राज्य अलंकरण के लिए 200 आवेदन प्राप्त, इन क्षेत्रों में मिलेगा सम्मान

पं सुंदर लाल शर्मा सम्मान- हिंदी साहित्य

दाऊ मंदराजी सम्मान- लोक नाट्य व लोक शिल्प

चक्रधर सम्मान- शास्त्रीय संगीत व नृत्य

देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार - लोक नृत्य

लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार - आंचलिक साहित्य-लोक कविता

हबीब तनवीर सम्मान- समकालीन रंगकर्म (छग-हिंदी-अन्य भाषा नाटक)

देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार - पंथी नृत्य

लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान- छत्तीसगढ़ी लोक गीत

खुमान साव सम्मान-छत्तीसगढ़ी लोक संगीत

किशोर साहू सम्मान- हिंदी-छग़ सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन- अभिनय

छत्तीसगढ़ अप्रवासी सम्मान- अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, कला, साहित्य

किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण -हिंदी-छग सिनेमा में निर्देशन