MD-MS Admission: छत्तीसगढ़ के छात्रों को बड़ा झटका! विवाद के चलते खाली जा रहीं PG मेडिकल सीटें

MD-MS Admission: बाहरी छात्रों को सीटें आवंटित करने से एमडी-एमएस की सीेटें ब्लॉक होने लगी हैं। आखिरी राउंड में भी ऐसा हुआ तो काफी सीटें लैप्स होने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल, विवाद के कारण आवंटन के बाद भी दूसरे राज्यों के छात्र एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इस कारण यह सीटें खाली रह जा रही हैं और अगले राउंड में चली जा रही हैं। दूसरे राउंड की मेरिट सूची में 56 विद्यार्थियों के नाम हैं, जो न छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है और न उन्होंने प्रदेश से एमबीबीएस किया है। इन छात्रों को सीटें मिलनी तय हैं।