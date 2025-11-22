Road Accident: हाइवे पर मचा हड़कंप! ट्रक ने बाइक को 100 मीटर तक घसीटा, 2 मेडिकल छात्रों की गई जान

2 मेडिकल छात्रों की गई जान (photo source- Patrika)
Road Accident: डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के दो MBBS स्टूडेंट्स की शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। वे अपनी बाइक से कॉलेज लौट रहे थे, तभी एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि एक स्टूडेंट अंकित दानी (भिलाई, सेक्टर 7) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे स्टूडेंट आली श्रीवास्तव (रायपुर) गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे आस-पास के लोगों की मदद से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि दोनों स्टूडेंट 2021 बैच के थे और डिमरापाल लौट रहे थे। हाईवे इन ढाबा के पास अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। ट्रक ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ड्राइवर बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर, अधिकारी और बड़ी संख्या में MBBS स्टूडेंट अस्पताल पहुंचे। सुपरिटेंडेंट डॉ. अनुरूप साहू भी तुरंत अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
Road Accident: इस दुखद हादसे की जगह पर पुलिस पहुंची और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक को ज़ब्त कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। इस हादसे ने पूरे मेडिकल कॉलेज कैंपस में मातम छा दिया है। दो युवा टैलेंट की असमय मौत ने सभी को चौंका दिया है।
