CG News: खौफनाक हादसा! तेज ब्लेड से कटी मिस्त्री की गर्दन, इलाके में फैली सनसनी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक योगेश शर्मा (34) फरीदनगर सुपेला का रहने वाला था। वह गुरुवार सुबह कैलाश नगर में घनश्याम वर्मा के घर पर टाइल लगा रहा था। काम करते समय वह टाइल कटर से टाइल काट रहा था, तभी अचानक उसके हाथ से एक टाइल फिसल गई। बैलेंस बिगड़ने से तेज रफ्तार मशीन का ब्लेड सीधे उसकी गर्दन पर लगा। ब्लेड इतनी जोर से लगा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।