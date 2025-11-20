Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG News: खौफनाक हादसा! तेज ब्लेड से कटी मिस्त्री की गर्दन, इलाके में फैली सनसनी

CG News: भिलाई के कैलाश नगर में दर्दनाक हादसा, जहां टाइल्स काटते समय मशीन की चपेट में आने से मिस्त्री की गर्दन कट गई और मौके पर ही मौत हो गई।

Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 20, 2025

भिलाई में दर्दनाक हादसा (photo source- Patrika)

भिलाई में दर्दनाक हादसा (photo source- Patrika)

CG News: भिलाई के जामुल थाना इलाके में कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आज सुबह एक भयानक हादसा हुआ। टाइल काटते समय एक मिस्त्री की गर्दन टाइल कटर में फंस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

CG News: जानें कैसे हुआ हादसा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक योगेश शर्मा (34) फरीदनगर सुपेला का रहने वाला था। वह गुरुवार सुबह कैलाश नगर में घनश्याम वर्मा के घर पर टाइल लगा रहा था। काम करते समय वह टाइल कटर से टाइल काट रहा था, तभी अचानक उसके हाथ से एक टाइल फिसल गई। बैलेंस बिगड़ने से तेज रफ्तार मशीन का ब्लेड सीधे उसकी गर्दन पर लगा। ब्लेड इतनी जोर से लगा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की जानकारी मिलने पर जामुल पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने पंचनामा किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस पद्मश्री तवार ने बताया कि यह हादसा काम के दौरान अचानक फिसलने और लापरवाही की वजह से हुआ। केस दर्ज कर लिया गया है।

स्थानीय लोग सदमे में

CG News: इस घटना से आस-पास के लोग सदमे में हैं। लोगों का कहना है कि योगेश एक अनुभवी मैकेनिक था, लेकिन मशीनों के साथ काम करते समय छोटी सी गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पुलिस ने भी सभी से अपील की है कि ऐसे खतरनाक काम करते समय दुर्घटनाओं से बचने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें।

भिलाई

छत्तीसगढ़

