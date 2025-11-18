Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

BSP Plant में फिर हुई मौत! तेज रफ्तार हाईवा ने मजदूर को रौंदा, मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन

Accident in BSP Plant: बीएसपी प्लांट हादसे में मृतक के परिजनों ने सुरक्षा में भारी लापरवाही का आरोप लगाया है। एंबुलेंस देरी, खराब सुरक्षा किट और मौके पर मदद न मिलने से नाराज परिजन 25 लाख मुआवजे की मांग पर अड़े हैं।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 18, 2025

बीएसपी प्लांट में फिर हादसा (photo source- Patrika)

बीएसपी प्लांट में फिर हादसा (photo source- Patrika)

Accident in BSP Plant: भिलाई स्टील प्लांट में फिर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ठेका श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि प्लांट के अंदर ही एक हाईवा ने मजदूर को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान हर्षवर्धन निषाद के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजनों ने बीएसपी के गेट-1 को जाम कर दिया है। वे मुआवजे और छोटे बेटे की नौकरी की मांग कर रहे हैं।

Accident in BSP Plant: बड़ी लापरवाही का आरोप, परिजनों का हंगामा जारी

बीएसपी प्लांट में हुए हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है और कर्मचारियों को दिए जाने वाले सुरक्षा किट भी खराब हालत में हैं। मृतक की बहन ने बताया कि हादसे के समय आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी समय रहते मदद नहीं की और न ही घायल को अस्पताल पहुंचाया। एंबुलेंस भी लगभग 15 मिनट देर से पहुंची, जिसके कारण भाई तड़पता रहा।

प्रबंधन ने मानी गलती, अनुकंपा नौकरी देने का आश्वासन

मामले के बढ़ने पर चक्का जाम के बीच बीएसपी प्रबंधन ने परिजनों से बातचीत की। इस दौरान प्रबंधन ने मृतक के छोटे भाई को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने और 10 लाख रुपए बीमा राशि उपलब्ध कराने की जानकारी दी। इसके बावजूद परिजन 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं और धरने पर बैठ गए हैं।

बड़ी बहन का आरोप

Accident in BSP Plant: मृतक की बड़ी बहन ने बताया कि हादसे के बाद करीब 15 मिनट तक एंबुलेंस का इंतजार किया गया। ठेका कंपनी के कर्मचारी मौके पर आए, लेकिन कोई भी घायल को हाथ लगाने तैयार नहीं हुआ। जब एंबुलेंस आई और घायल को मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को सेक्टर-9 अस्पताल की मरच्यूरी में रखा गया है। वहीं इस बड़े हादसे के बाद परिजनों ने गुस्सा करते हुए प्लांट प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की साथ ही मुआवजा देने की मांग भी कर रहे हैं।

रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन, BSP में मचा हड़कंप…
भिलाई
रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन(photo-patrika)

भिलाई

छत्तीसगढ़

आधी रात पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई, पकड़े गए 78 वारंटी, मची खलबली

Police raid
भिलाई

CG News: सेक्टर-9 अस्पताल के निजीकरण को लेकर विरोध में तेजी, प्रबंधन पर लगाया यह आरोप

CG News: सेक्टर-9 अस्पताल के निजीकरण को लेकर विरोध में तेजी, प्रबंधन पर लगाया यह आरोप
भिलाई

CG News: नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं की मौत, जांच के लिए आज दुर्ग पहुंचेगी कांग्रेस की टीम

CG News: नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं की मौत, जांच के लिए आज दुर्ग पहुंचेगी कांग्रेस की टीम
भिलाई

CG Police Bharti: आरक्षक भर्ती के लिए आज से ट्रेड टेस्ट शुरू, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी

CG Police Bharti: आरक्षक भर्ती के लिए आज से ट्रेड टेस्ट शुरू, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी
भिलाई

Bhilai News: इंजीनियरॉ के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, बीएसपी में 124 पदों पर होगी भर्ती

Bhilai News: इंजीनियरॉ के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, बीएसपी में 124 पदों पर होगी भर्ती
भिलाई
