BSP Plant में फिर हुई मौत! तेज रफ्तार हाईवा ने मजदूर को रौंदा, मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन

Accident in BSP Plant: मृतक की बड़ी बहन ने बताया कि हादसे के बाद करीब 15 मिनट तक एंबुलेंस का इंतजार किया गया। ठेका कंपनी के कर्मचारी मौके पर आए, लेकिन कोई भी घायल को हाथ लगाने तैयार नहीं हुआ। जब एंबुलेंस आई और घायल को मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को सेक्टर-9 अस्पताल की मरच्यूरी में रखा गया है। वहीं इस बड़े हादसे के बाद परिजनों ने गुस्सा करते हुए प्लांट प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की साथ ही मुआवजा देने की मांग भी कर रहे हैं।