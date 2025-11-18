BSP Plant में फिर हुई मौत! तेज रफ्तार हाईवा ने मजदूर को रौंदा, मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन

बीएसपी प्लांट में फिर हादसा (photo source- Patrika)
Accident in BSP Plant: भिलाई स्टील प्लांट में फिर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ठेका श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि प्लांट के अंदर ही एक हाईवा ने मजदूर को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान हर्षवर्धन निषाद के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजनों ने बीएसपी के गेट-1 को जाम कर दिया है। वे मुआवजे और छोटे बेटे की नौकरी की मांग कर रहे हैं।
बीएसपी प्लांट में हुए हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है और कर्मचारियों को दिए जाने वाले सुरक्षा किट भी खराब हालत में हैं। मृतक की बहन ने बताया कि हादसे के समय आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी समय रहते मदद नहीं की और न ही घायल को अस्पताल पहुंचाया। एंबुलेंस भी लगभग 15 मिनट देर से पहुंची, जिसके कारण भाई तड़पता रहा।
मामले के बढ़ने पर चक्का जाम के बीच बीएसपी प्रबंधन ने परिजनों से बातचीत की। इस दौरान प्रबंधन ने मृतक के छोटे भाई को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने और 10 लाख रुपए बीमा राशि उपलब्ध कराने की जानकारी दी। इसके बावजूद परिजन 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं और धरने पर बैठ गए हैं।
Accident in BSP Plant: मृतक की बड़ी बहन ने बताया कि हादसे के बाद करीब 15 मिनट तक एंबुलेंस का इंतजार किया गया। ठेका कंपनी के कर्मचारी मौके पर आए, लेकिन कोई भी घायल को हाथ लगाने तैयार नहीं हुआ। जब एंबुलेंस आई और घायल को मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को सेक्टर-9 अस्पताल की मरच्यूरी में रखा गया है। वहीं इस बड़े हादसे के बाद परिजनों ने गुस्सा करते हुए प्लांट प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की साथ ही मुआवजा देने की मांग भी कर रहे हैं।
