CG News: बस्तर की दर्दनाक तस्वीर… एंबुलेंस नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने गर्भवती को चारपाई पर पहुंचाया अस्पताल

महिला की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दो दिन में मेकाज में उसे करीब पांच युनिट ब्लड चढ़ाया जा चुका है। लेकिन अब भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक गंर्भ में पल रहा बच्चा पांच महिने का था, यहां आने से पहले ही मिसकैरेज हो चुका था। लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से महिला की हालत बेहद खराब हो गई थी। पिछले दो दिन में उसकी हालत में सुधार है। लेकिन खतरा बना हुआ है। लगातार महिला को मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। डॉक्टरों की महिला की जान बचाने के लिए जुटी हुई है।