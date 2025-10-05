Sunday Guest Editor: माइनिंग में चली गई ‘रोशनी’, कलाराम ने खेलो इंडिया में जीता गोल्ड, रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस

माइनिंग के काम के कारण कलाराम की एक आंख से दिखना बंद हो गया और दूसरी आंख से भी बहुत कम ही दिखता है, लेकिन कलाराम का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने फिर से खेलना शुरू किया। कलाराम स्कूल में भी लॉन्ग जंप और दौड़ में भाग लेते थे तो अच्छा प्रदर्शन करते थे।स्कूल में उन्होंने कई सारे मेडल जीते थे। उन्हें पैरा एसोसिएशन के डिकेंस टंडन का साथ मिला और उनके मार्गदर्शन में कलाराम खेलने लगे।