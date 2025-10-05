Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Sunday Guest Editor: माइनिंग में चली गई ‘रोशनी’, कलाराम ने खेलो इंडिया में जीता गोल्ड, रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस

Sunday Guest Editor: रायपुर में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के कलामंदी गांव के रहने वाले 24 वर्षीय कलाराम उन लोगों के लिए हौसले और प्रेरणा की मिसाल है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे निराश रहते है।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 05, 2025

Sunday Guest Editor: माइनिंग में चली गई ‘रोशनी’, कलाराम ने खेलो इंडिया में जीता गोल्ड, रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस(photo-patrika)

Sunday Guest Editor: माइनिंग में चली गई ‘रोशनी’, कलाराम ने खेलो इंडिया में जीता गोल्ड, रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस(photo-patrika)

Sunday Guest Editor: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के कलामंदी गांव के रहने वाले 24 वर्षीय कलाराम उन लोगों के लिए हौसले और प्रेरणा की मिसाल है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे निराश रहते है। माइनिंग का काम करते समय कलाराम की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन कलाराम ने हार नहीं मानी और लंबी कूद और 100 मीटर की दौड़ में 4 नेशनल गेम और खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीता।

Sunday Guest Editor: खेत को बनाया मैदान

माइनिंग के काम के कारण कलाराम की एक आंख से दिखना बंद हो गया और दूसरी आंख से भी बहुत कम ही दिखता है, लेकिन कलाराम का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने फिर से खेलना शुरू किया। कलाराम स्कूल में भी लॉन्ग जंप और दौड़ में भाग लेते थे तो अच्छा प्रदर्शन करते थे।स्कूल में उन्होंने कई सारे मेडल जीते थे। उन्हें पैरा एसोसिएशन के डिकेंस टंडन का साथ मिला और उनके मार्गदर्शन में कलाराम खेलने लगे।

मदद मिले तो होगी आसानी

कलाराम बेहद गरीब परिवार से हैं। राज्य सरकार से जो इनाम की राशि मिलती है, उससे जूते और स्पर्धा के लिए आने जाने की व्यवस्था करते हैं। कलाराम कहते हैं कि सरकार की थोड़ी भी मदद मिल जाए तो हम एशियन गेम और पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं।

अभी गांव में खाली मैदान में रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस करने वाले कलाराम कहते हैं कि साल 2026 में होने वाले एशियन गेम और 2028 में होने वाले पैरा ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा हूं। गांव में ही अकेले प्रैक्टिस करता हूं। सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूं और जब परेशानी आती है तो रायपुर के कोच तांडी सर से पूछकर उसे दूर करता हूं।

नेशनल अचीवमेंट लॉन्ग जंप


  1. 2022 भुवनेश्वर में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियशिप में




  2. चौथी ओपन नेशनल राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 बेंगलूरु




  3. 22वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 पणजी




  4. 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 चेन्नई




  5. दूसरी खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 नई दिल्ली

स्पर्धा: 100 मी. (तृतीय स्थान), लंबी कूद (प्रथम स्थान)

हमें बताएं: संडे वुमन गेस्ट एडिटर पहल कैसी लगी? अपने सुझाव वॉट्सऐप/ ईमेल पर भेजें ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 01:54 pm

Published on:

05 Oct 2025 01:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Sunday Guest Editor: माइनिंग में चली गई ‘रोशनी’, कलाराम ने खेलो इंडिया में जीता गोल्ड, रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

193 करोड़ की लागत से पीएम एकता मॉल का निर्माण जारी, एक ही छत के नीचे मिलेंगे 33 राज्यों के स्थानीय उत्पाद, मिलेगी ये सुविधा

राजधानी में बन रहा पीएम एकता मॉल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में पूर्व CM बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त, देखें लिस्ट

Bhupesh Baghel, cg news
रायपुर

प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस सीमा बढ़ी, अब 50,000 रुपए से ऊपर कटेगा… जानें कब लागू होगा नया नियम

प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस (फोटो सोर्स- Shutterstock)
रायपुर

सरकार में भी रावण है… भाजपा विधायक के बयान से गरमाई राजनीती, पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने कहा- एकदम सही…

भाजपा विधायक रेणुका की बढ़ सकती हैं मुश्किलें (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनीति

100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश… जानें किसे मिलेगा मौका?

Teacher Vacancy
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.