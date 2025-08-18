मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई तेज, हरियाणा फॉर्मूला के आधार पर बनाए जा सकते है 3 मंत्री… जानें कब होगी घोषणा!

CG Cabinet Expansion: मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 अगस्त को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे से मंत्रालय में होनी है। बताया जाता है कि बैठक में सीएम अपने विदेश दौरे की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री को 21 अगस्त को दो देशों के दौरे पर भी रवाना होना है। इसके साथ ही धान खरीदी की नीति पर चर्चा हो सकती है। धान खरीदी का लक्ष्य भी तय किया जा सकता है। इसके अलावा बजट की घोषणाओं में से एक-दो घोषणा को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल सकती है।
बता दें कि इससे पहले कैबिनेट की बैठक 30 जुलाई को हुई थीं। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा साय सरकार के गठन के साथ ही लगातार होती रही है। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली के दौरे पर जाते रहे हैं तो संभावित सदस्यों की सक्रियता तेज हो जाती थी। इस बार भी सक्रियता तेज हो गई है। लेकिन मंत्री बनने वालों के नामों लेकर ऊहापोह की स्थिति है।
मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के बीच नए मंत्रियों के नामों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में तीन से पांच नाम तैर रहे हैं, लेकिन संगठन से जुड़े नेता किसी भी नाम पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। क्षेत्रीय समीकरण को देखे तो अभी दुर्ग और रायपुर जिले से किसी को मंत्री का पद नहीं मिला है।
वहीं कांग्रेस के समय मंत्रिमंडल के विस्तार में दुर्ग जिले का वर्चस्व था। जबकि वर्तमान में सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री और तीन मंत्री है। रमन सरकार के समय बस्तर संभाग से दो मंत्री थे। इसके बाद केवल एक मंत्री है। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनाने के बाद मंत्री का एक पद सामान्य वर्ग के किसी नेता को मिलना लगभग तय है।