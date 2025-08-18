मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई तेज, हरियाणा फॉर्मूला के आधार पर बनाए जा सकते है 3 मंत्री… जानें कब होगी घोषणा!

CG Cabinet Expansion: मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 अगस्त को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे से मंत्रालय में होनी है। बताया जाता है कि बैठक में सीएम अपने विदेश दौरे की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री को 21 अगस्त को दो देशों के दौरे पर भी रवाना होना है। इसके साथ ही धान खरीदी की नीति पर चर्चा हो सकती है। धान खरीदी का लक्ष्य भी तय किया जा सकता है। इसके अलावा बजट की घोषणाओं में से एक-दो घोषणा को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल सकती है।