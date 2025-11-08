दिमाग खराब या सिस्टम? मनोरोग वार्ड बना ‘VIP रेस्ट हाउस, डॉक्टरों ने हाई प्रोफाइल कैदी को मनमर्जी से 31 दिन तक रखा भर्ती…

इस हाईप्रोफाइल केस में विभागों ने मेडिकल बोर्ड को सूचना ही नहीं दी, लेकिन जिन केसों में सूचना दी जाती है, उसमें भी बैठकें जानबूझकर टाल दी जाती हैं। पत्रिका को जानकारों ने बताया कि ऐसे मामलों में बोर्ड की मीटिंग टाल दी जाती है, जिससे कैदियों का इलाज चलता रहे। इसमें बोर्ड व डॉक्टरों की मिलीभगत होती है। जानकारों के अनुसार रिपोर्ट भी बदल दी जाती है, जिससे कैदियों को बीमार बताया जा सके। ताकि जांच होने पर फंसने की गुंजाइश ही न रहे।