Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

दिमाग खराब या सिस्टम? मनोरोग वार्ड बना ‘VIP रेस्ट हाउस, डॉक्टरों ने हाई प्रोफाइल कैदी को मनमर्जी से 31 दिन तक रखा भर्ती…

CG News: रायपुर में डॉक्टरों की मेहरबानी से हाई प्रोफाइल कैदियों को एक माह तक साइकेट्री विभाग में भर्ती करके उनका ‘दिमाग’ ठीक (मानसिक इलाज) किया गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 08, 2025

दिमाग खराब या सिस्टम? मनोरोग वार्ड बना 'VIP रेस्ट हाउस(photo-patrika)

दिमाग खराब या सिस्टम? मनोरोग वार्ड बना 'VIP रेस्ट हाउस(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में डॉक्टरों की मेहरबानी से हाई प्रोफाइल कैदियों को एक माह तक साइकेट्री विभाग में भर्ती करके उनका ‘दिमाग’ ठीक (मानसिक इलाज) किया गया। जबकि अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि किसी कैदी को इतने लंबे समय तक भर्ती नहीं किया जा सकता।

यही नहीं ये आरोपी मेडिसिन विभाग में भी 10 दिनों तक भर्ती रहे। ये आरोपी एक से दूसरे वार्ड में लगातार 65 दिनों तक बंद रहे। इन्हें बीमारी के बहाने से एक से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता रहा। यही नहीं प्रबंधन को भी पैसे देकर मैनेज करने का प्रयास किया गया।

CG News: बीमारी का बहाना बनाकर वार्ड बदलते रहे

डॉक्टरों के अनुसार कैदी डिप्रेशन में रहते हैं और उन्हें सुसाइड का ख्याल आता रहता है। ऐसे में निश्चित ही साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे मामलों में मरीज को भर्ती नहीं किया जाता, बल्कि दवाइयां देकर इलाज किया जाता है। लेकिन साइकेट्री विभाग ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए एक माह से ज्यादा समय तक इन्हें भर्ती कर इलाज किया गया।

रावतपुरा सरकार निजी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर अतुल तिवारी व गीतांजलि यूनिवर्सिटी उदयपुर (राजस्थान) के रजिस्ट्रार मयूर रावल दो माह से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहे। वहीं, रीएजेंट घोटाले के आरोपी व मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा ने 5 दिनों तक अस्पताल में इलाज करवाया।

पत्रिका की पड़ताल में पता चला है कि साइकेट्री विभाग ने न अस्पताल अधीक्षक कार्यालय को जानकारी दी और न ही जिला मेडिकल बोर्ड को। जबकि 10 दिनों से ज्यादा दिन तक भर्ती करने के लिए जिला मेडिकल बोर्ड व एक माह से ज्यादा के लिए राज्य मेडिकल बोर्ड को सूचना देनी जरूरी है। बोर्ड ही तय करता है कि कैदियों को आगे इलाज के लिए भर्ती किया जाना है या नहीं।

मेडिकल बोर्ड भी रस्म निभा रहा, टालते हैं बैठकें

इस हाईप्रोफाइल केस में विभागों ने मेडिकल बोर्ड को सूचना ही नहीं दी, लेकिन जिन केसों में सूचना दी जाती है, उसमें भी बैठकें जानबूझकर टाल दी जाती हैं। पत्रिका को जानकारों ने बताया कि ऐसे मामलों में बोर्ड की मीटिंग टाल दी जाती है, जिससे कैदियों का इलाज चलता रहे। इसमें बोर्ड व डॉक्टरों की मिलीभगत होती है। जानकारों के अनुसार रिपोर्ट भी बदल दी जाती है, जिससे कैदियों को बीमार बताया जा सके। ताकि जांच होने पर फंसने की गुंजाइश ही न रहे।

इनकम टैक्स कमिश्नर के बेटे को 31 दिन भर्ती रखा

एक अन्य मामले में साइकेट्री विभाग ने इनकम टैक्स कमिश्नर के बेटे को 31 दिनों तक भर्ती रखा। जबकि उन्हें केवल तीन दिनों तक भर्ती रखा जाना था। शराब घोटाले का आरोपी अनवर ढेबर भी लंबे समय तक आईसीयू व प्राइवेट वार्ड में भर्ती रहा। कोल घोटाले के आरोपी संजय अग्रवाल का भी जेल से अस्पताल आना-जाना लगा रहा। ऐसे कई मामले आए हैं, जब कैदियों के इलाज में डॉक्टर निशाने पर आए हैं। इस बार मामला ज्यादा सुर्खियों में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 10:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / दिमाग खराब या सिस्टम? मनोरोग वार्ड बना ‘VIP रेस्ट हाउस, डॉक्टरों ने हाई प्रोफाइल कैदी को मनमर्जी से 31 दिन तक रखा भर्ती…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कारोबारियों के लिए बदले लाइसेंस नियम… गली से बाजार तक फीट के हिसाब से तय होगी फीस, नोटिफिकेशन जारी

( फोटो सोर्स - Freepik)
रायपुर

अंकसूची में त्रुटि सुधार के लिए भटक रहे सैकड़ों विद्यार्थी, शिक्षा मंडल में 1500 से अधिक आवेदन लंबित

(Image Source: Gemini)
रायपुर

झांसा देकर दो युवकों से धोखाधड़ी! MSMEPCI का वाइस चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 35 लाख की ठगी

झांसा देकर दो युवकों से धोखाधड़ी! MSMEPCI का वाइस चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 35 लाख की ठगी(photo-patrika)
रायपुर

Atmanand School Vacancy 2025: बड़ी खुशखबरी: 36 आत्मानंद स्कूलों में 100 शिक्षकों की होगी भर्ती, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

शिक्षकों की भर्ती (फोटो- पत्रिका)
रायपुर

जनजातीय गौरव दिवस पर समूचे प्रदेश में 1 से 15 नवम्बर तक मनाया जाएगा जनजातीय गौरव पखवाड़ा

जनजातीय गौरव दिवस पर समूचे प्रदेश में 1 से 15 नवम्बर तक मनाया जाएगा “जनजातीय गौरव पखवाड़ा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.