100 करोड़ की टैक्स चोरी! GST ने कर सलाहकार मो. फरहान के ठिकानों पर मारा छापा, ऐसे हुआ घुलासा…

GST Fraud in CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्टेट जीएसटी ने कागजों में 170 फर्जी फर्म बनाने वाले कर सलाहकार मो. फरहान सोरठिया और उसके चाचा मो. अब्दुल लतीफ सोरठिया के घर पर छापेमारी की। इस दौरान तलाशी में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के दस्तावेज, 1.64 करोड़ नगद और 400 ग्राम के 4 सोने के बिस्कुट बरामद हुए। इसका हिसाब नहीं देने पर जब्त कर लिया गया है। केवल इन फर्मों से ही राज्य को 100 करोड़ रुपए के जीएसटी का नुकसान होने का प्रारंभिक आकलन किया गया है।