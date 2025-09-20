Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

100 करोड़ की टैक्स चोरी! GST ने कर सलाहकार मो. फरहान के ठिकानों पर मारा छापा, ऐसे हुआ घुलासा…

GST Fraud in CG: रायपुर में स्टेट जीएसटी ने कागजों में 170 फर्जी फर्म बनाने वाले कर सलाहकार मो. फरहान सोरठिया और उसके चाचा मो. अब्दुल लतीफ सोरठिया के घर पर छापेमारी की।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 20, 2025

100 करोड़ की टैक्स चोरी! GST ने कर सलाहकार मो. फरहान के ठिकानों पर मारा छापा, ऐसे हुआ घुलासा...(photo-patrika)
100 करोड़ की टैक्स चोरी! GST ने कर सलाहकार मो. फरहान के ठिकानों पर मारा छापा, ऐसे हुआ घुलासा...(photo-patrika)

GST Fraud in CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्टेट जीएसटी ने कागजों में 170 फर्जी फर्म बनाने वाले कर सलाहकार मो. फरहान सोरठिया और उसके चाचा मो. अब्दुल लतीफ सोरठिया के घर पर छापेमारी की। इस दौरान तलाशी में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के दस्तावेज, 1.64 करोड़ नगद और 400 ग्राम के 4 सोने के बिस्कुट बरामद हुए। इसका हिसाब नहीं देने पर जब्त कर लिया गया है। केवल इन फर्मों से ही राज्य को 100 करोड़ रुपए के जीएसटी का नुकसान होने का प्रारंभिक आकलन किया गया है।

GST Fraud in CG: 100 करोड़ की टैक्स चोरी

वहीं फरार फरहान को 22 सितंबर तक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कैश और सोना छिपाने वाले अब्दुल लतीफ की भूमिका को जांच के दायरे में लिया गया है। बताया जाता है कि जीएसटी एनॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क तथा जीएसटी प्राइम पोर्टल का उपयोग करने पर बोगस फर्म और बोगस बिल तैयार करने वाले सिंडिकेट का सुराग मिला।

ये भी पढ़ें

CG News: करोड़ों रूपए की जीएसटी चोरी का खुलासा, 170 से अधिक बोगस फर्म बनाकर की जीएसटी चोरी*
रायपुर
CG News: करोड़ों रूपए की जीएसटी चोरी का खुलासा, 170 से अधिक बोगस फर्म बनाकर की जीएसटी चोरी*

जांच में पता चला कि वह कर सलाहकार की आड़ में कागजों में फर्जी फर्म बनाता था। इसके इनपुट मिलने पर राज्य जीएसटी की स्पेशल टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके साक्क्ष्य मिलने पर लोधीपारा स्थित फरहान सोरठिया के दफ्तर में छापेमारी की गई। इस दौरान पता चला कि दस्तावेजों को अपने अब्दुल लतीफ के घर छिपाने की जानकारी मिलने पर राजातालाब स्थित घर पर दबिश दी गई थी।

आयकर विभागको सूचना

जीएसटी अधिकारियों द्वारा इन फर्मों से करोड़ों रुपए के जीएसटी फ्रॉड की राशि की गणना की जा रही है। इस प्रकरण में कई ब्रोकर, स्क्रैप डीलर और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ लेने वाली कम्पनियां भी विभाग के जांच के दायरे में है। राज्य कर विभाग द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है। साथ ही इसका ब्यौरा आयकर विभाग को भेजा गया है।

दस्तावेजों का जखीरा बरामद

छापेमारी के दौरान तलाशी में 172 फर्मों के बारे में जानकारियां मिली। फरहान ने अपने 5 ऑफिस स्टाफ को फर्मों का पंजीयन कराने, रिटर्न फाइल करने और ई-वे बिल तैयार करने के लिए रखा था। इसके अलावा बोगस पंजीयन के लिए किरायानामा, सहमति पत्र, एफिडेविट तैयार करने के साक्ष्य मिले हैं।

उसके द्वारा 26 बोगस फर्मों से ही 822 करोड़ का ई-वे बिल जनरेट किया गया, जबकि रिटर्न में 106 करोड़ रुपए का ही टर्नओवर दिखाया गया है। तलाशी में पंजाब, असम, मणिपुर, ओडिशा में भी पंजीयन किया गया है। इसके पंजीयन के लिए बोगस दस्तावेज जैसे किरायानामा एवं सहमति पत्र भी तैयार किए जाते थे। इन फर्मों के माध्यम से बोगस सप्लाई बिल और ई-वे बिल जारी किए जा रहे थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 12:19 pm

Published on:

20 Sept 2025 12:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 100 करोड़ की टैक्स चोरी! GST ने कर सलाहकार मो. फरहान के ठिकानों पर मारा छापा, ऐसे हुआ घुलासा…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.