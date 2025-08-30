Teacher Promotion: 1335 व्याख्याताओं एवं प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति, जारी हुआ आदेश

Teacher Promotion: छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) एवं प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला को प्राचार्य (टी संवर्ग), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर में पदोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक उपरांत कुल 1335 पदोन्नति आदेश जारी किए गए।