CG Board: बोर्ड परीक्षा के परिणाम बिगड़े तो प्राचार्य पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दी चेतावनी

मिशन उत्कर्ष पर जोर देते हुए कलेक्टर ने कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने 2025-26 में बेहतर परिणाम लाने के लिए प्राचार्यों को रोड-मैप बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो बच्चे कमजोर हैं उन्हें चिन्हांकित करें और उन्हें किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, उस पर काम करें। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि इस बार रिजल्ट खराब आता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी। जिस विद्यालय का परिणाम खराब आता है कि उस प्राचार्य के खिलाफ विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय, डीएमसी एसके पटले मौजूद थे।