CG Board: बोर्ड परीक्षा के परिणाम बिगड़े तो प्राचार्य पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दी चेतावनी

CG Board: कलेक्टर ने दो टूक कहा कि यदि इस बार रिजल्ट खराब आता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी। जिस विद्यालय का परिणाम खराब आता है कि उस प्राचार्य के खिलाफ विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 19, 2025

CG Board: बोर्ड परीक्षा के परिणाम बिगड़े तो प्राचार्य पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दी चेतावनी
कलेक्टर गौरव कुमार सिंह (Photo Patrika)

CG Board: बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम सुधारने और लापरवाह शिक्षकों पर सख्त कार्यवाही करने को लेकर कलेक्टर ने प्राचार्यो को दो टूक चेतावनी दी है। पं. गिरजाशंकर मिश्र उत्कृष्ट विद्यालय रायपुरा में सोमवार को आयोजित प्राचार्यों की जिला स्तरीय बैठक में कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि अगर कोई शिक्षक शराब पीकर स्कूल आता है तो उसकी शिकायत तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से करें।

मिशन उत्कर्ष पर जोर देते हुए कलेक्टर ने कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने 2025-26 में बेहतर परिणाम लाने के लिए प्राचार्यों को रोड-मैप बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो बच्चे कमजोर हैं उन्हें चिन्हांकित करें और उन्हें किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, उस पर काम करें। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि इस बार रिजल्ट खराब आता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी। जिस विद्यालय का परिणाम खराब आता है कि उस प्राचार्य के खिलाफ विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय, डीएमसी एसके पटले मौजूद थे।

कलेक्टर गौरव सिंह की नई पहल, 15 अगस्त के बाद 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे ऑनलाइन, महिलाओं व बच्चों को होगा लाभ
रायपुर
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह (फोटो सोर्स- पत्रिका)

यह बोले कलेक्टर

समाज को संस्कारवान और सही दिशा देने में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब शिक्षक ही सही नहीं रहेंगे तो वे बच्चों को सही शिक्षा और संस्कारवान कैसे बनाएंगे। शिक्षक शराब पीकर आएगा तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा।

गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर

विभागीय कार्ययोजना पर काम करें शिक्षक

जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्यो, बीआरसीसी, सीएसी को निर्देशित करते हुए विभागीय योजनाओं पर कार्ययोजना बनाकर कार्य करने को कहा। उन्होंने मिशन उत्कर्ष, सरस्वती सायकल योजना, स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने, भवन मरम्मत, निर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने पर जोर दिया।

