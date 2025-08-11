CG News: तेलीबांधा में टेक्नो टॉवर लेगा आकार, आईटी में युवाओं के सपने होंगे साकार, इमारत की डिजाइन तैयार

CG News: @केपी शुक्ला। पहली बार नगर निगम एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है। यह ऐसा प्लान है, जहां आईटी सेक्टर में शहर के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनियां इस कैम्पस में कॉन्फ्रेंस कर सकेंगी और अपने प्लान को युवाओं के साथ साझा कर सकेंगी। ऐसा ट्रेड एंड आईटी टॉवर तेलीबांधा चौक के पास दो एकड़ के परिसर में नौ मंजिला होगा। इसके लिए डिजाइन तैयार कर ली गई है। इसमें मल्टीलेयर पार्किंग स्पेस, क्लब हाउस और होटल जैसी सुविधाएं होंगी। इसी जगह को मल्टीनेशनल कंपनियों को बैठकें करने के लिए निगम सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।