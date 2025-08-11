11 अगस्त 2025,

रायपुर

CG News: तेलीबांधा में टेक्नो टॉवर लेगा आकार, आईटी में युवाओं के सपने होंगे साकार, इमारत की डिजाइन तैयार

CG News: 40 करोड़ की लागत से तेलीबांधा में अभी जिस जगह कृष्णकुंज हैं, उसी परिसर में नगर निगम का यह टेक्निकल टॉवर बनेगा, जहां युवाओं के लिए को-वर्किंग स्पेस की सुविधा मिलेगी।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 11, 2025

CG News: तेलीबांधा में टेक्नो टॉवर लेगा आकार, आईटी में युवाओं के सपने होंगे साकार, इमारत की डिजाइन तैयार
तेलीबांधा में टेक्नो टॉवर लेगा आकार (Photo patrika)

CG News: @केपी शुक्ला। पहली बार नगर निगम एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है। यह ऐसा प्लान है, जहां आईटी सेक्टर में शहर के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनियां इस कैम्पस में कॉन्फ्रेंस कर सकेंगी और अपने प्लान को युवाओं के साथ साझा कर सकेंगी। ऐसा ट्रेड एंड आईटी टॉवर तेलीबांधा चौक के पास दो एकड़ के परिसर में नौ मंजिला होगा। इसके लिए डिजाइन तैयार कर ली गई है। इसमें मल्टीलेयर पार्किंग स्पेस, क्लब हाउस और होटल जैसी सुविधाएं होंगी। इसी जगह को मल्टीनेशनल कंपनियों को बैठकें करने के लिए निगम सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तकनीकी क्षेत्र में मौका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्लान को महापौर मीनल चौबे ने अपने पहले बजट में शामिल किया है, जिस पर काम होना है। पूरा प्लान तैयार किया गया है। करीब 40 करोड़ की लागत से तेलीबांधा में अभी जिस जगह कृष्णकुंज हैं, उसी परिसर में नगर निगम का यह टेक्निकल टॉवर बनेगा, जहां युवाओं के लिए को-वर्किंग स्पेस की सुविधा मिलेगी। महापौर परिषद की बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लग गई है। सामान्य सभा में पास होते ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा।

राजधानी के अनुरूप ऐसी सुविधाओं की जरूरत है, क्योंकि आईटी सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहां भी बेंगलूरु, हैदराबाद, पुणे जैसी आईटी सिटीज की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ट्रेड एंड आईटी टॉवर बनने से एक अच्छा माहौल निर्मित होगा। जिन शहरों में आईटी हब विकसित हुए हैं और आईटी कंपनियां आई हैं, वहां तेजी से तरक्की हुई है। कॉर्पोरेट हो या आईटी सेक्टर के युवाओं को आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा।

ऐसा दिखेगा जी प्लस 9 फ्लोर का ट्रेड एंड आईटी टॉवर

जी प्लस 9 फ्लोर के ट्रेड एंड आईटी टॉवर की डिजाइन की गई है। इसमें दो बेसमेंट पार्किंग की सुविधा होगी। फायर फाइटिंग, एयर कंडिशनिंग, लैंड स्केपिंग एवं ग्रीन स्पेस की सुविधाएं। लोवर और अपर ग्राउंड में पार्किंग, फस्ट फ्लोर में को-वर्किंग स्पेस, सेकंड में ऑडिटोरियम, तीसरे में रूफ टॉप रेस्टोरेंट, चौथे और पांचवें फ्लोर में कार्पोरेट ऑफिस, छठवें फ्लोर में क्लब हाउस और 7वें और 8वें फ्लोर में होटल की सुविधा होगी। यहां मल्टी नेशनल कंपनियों, उद्योग क्षेत्र के लोग रुक सकेंगे।

Updated on:

11 Aug 2025 08:34 am

Published on:

11 Aug 2025 08:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: तेलीबांधा में टेक्नो टॉवर लेगा आकार, आईटी में युवाओं के सपने होंगे साकार, इमारत की डिजाइन तैयार

