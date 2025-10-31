1 नवंबर के बाद आएगी MBBS के मॉपअप राउंड की आवंटन सूची, NRI सीटों पर मारामारी जारी…

प्रदेश में दो राउंड की काउंसलिंग के बाद 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 6 में एमबीबीएस की पूरी सीटें भर गई हैं। 4 कॉलेजों में केवल 6 सीटें खाली हैं। वहीं, 5 मेडिकल कॉलेजों में 181 सीटें खाली हैं। इनमें 32 फीसदी यानी 57 सीटें एनआरआई कोटे की हैं। एनआरआई सीटों के लिए मारामारी रहती है। ये इसलिए क्योंकि इसमें कम नीट स्कोर में एडमिशन हो जाता है। इस साल 720 में केवल 113 नंबर पाने पर निजी कॉलेज में एडमिशन हो गया था।