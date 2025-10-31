Patrika LogoSwitch to English

1 नवंबर के बाद आएगी MBBS के मॉपअप राउंड की आवंटन सूची, NRI सीटों पर मारामारी जारी…

MBBS Seats 2025: रायपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग अब मॉपअप राउंड की आवंटन सूची 1 नवंबर के बाद जारी करेगा। दरअसल, एनएमसी ने ऑल इंडिया कोटे में स्टेट कोटे से आवंटित छात्रों का नाम हटाएगा।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 31, 2025

1 नवंबर के बाद आएगी MBBS के मॉपअप राउंड की आवंटन सूची, NRI सीटों पर मारामारी जारी...(photo-patrika)

1 नवंबर के बाद आएगी MBBS के मॉपअप राउंड की आवंटन सूची, NRI सीटों पर मारामारी जारी...(photo-patrika)

MBBS Student: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग अब मॉपअप राउंड की आवंटन सूची 1 नवंबर के बाद जारी करेगा। दरअसल, एनएमसी ने ऑल इंडिया कोटे में स्टेट कोटे से आवंटित छात्रों का नाम हटाएगा। यह सूची डीएमई कार्यालय को एक नवंबर के बाद मिलेगी। स्टेट कोटे की आवंटन सूची 25 अक्टूबर को जारी होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब एनएमसी के पत्र के बाद आवंटन सूची जारी करने में देरी होगी।

प्रदेश में दो राउंड की काउंसलिंग के बाद 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 6 में एमबीबीएस की पूरी सीटें भर गई हैं। 4 कॉलेजों में केवल 6 सीटें खाली हैं। वहीं, 5 मेडिकल कॉलेजों में 181 सीटें खाली हैं। इनमें 32 फीसदी यानी 57 सीटें एनआरआई कोटे की हैं। एनआरआई सीटों के लिए मारामारी रहती है। ये इसलिए क्योंकि इसमें कम नीट स्कोर में एडमिशन हो जाता है। इस साल 720 में केवल 113 नंबर पाने पर निजी कॉलेज में एडमिशन हो गया था।

MBBS Student: एनएमसी की प्रक्रिया पूरी होने तक रुका आवंटन

इसमें करोड़पति लोग एनआरआई स्पांसर्ड कोटे के तहत एडमिशन कराते हैं। इसमें दो पीढ़ी तक के रिश्तेदार इस कोटे के तहत एडमिशन ले सकते हैं। सीटें बढ़ने के पहले कॉलेज 1.30 करोड़ रुपए में एडमिशन दे रहे थे। अब अचानक फीस 15 लाख घटाकर 1.15 करोड़ रुपए कर दी गई है। यही नहीं, छात्र लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऑफर भी दे रहे हैं।

एक निजी कॉलेज को हाल ही में जीरो ईयर होने के बाद भी 100 सीटों की मान्यता दी गई है। वहां सभी 15 एनआरआई की सीटें खाली हैं। जबकि भिलाई के दो कॉलेजों में 14-14 सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। बाकी दो कॉलेजों में 9 व 5 सीटें खाली हैं। भिलाई के एक अन्य निजी कॉलेज को भी बाद में 50 सीटों की मान्यता दी गई है। वहां भी एनआरआई समेत स्टेट व मैनेजमेंट कोटे की सीटें खाली हैं।

