Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

कोस-कोस पर बदले पानी… आगे की लाइन भूल गए MLA पुरंदर, दर्शकों ने लगाए जोरदार ठहाके, जानें पूरी कहावत का अर्थ

Chhattisgarh Rajbhasha Diwas 2025: राजभाषा दिवस समारोह के मंच पर उस समय माहौल हल्का-फुल्का हो गया, जब विधायक पुरंदर मिश्रा भाषण देते हुए मशहूर कहावत “कोस-कोस पर बदले पानी…” के आगे की लाइन भूल गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने खुद ही कहा- “अधूरा रह गया, अगले साल पूरा करके सुनाऊंगा।” उनके इस अंदाज़ पर पूरा ऑडिटोरियम ठहाकों से गूंज उठा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

ताबीर हुसैन

Nov 28, 2025

संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में राज भाषा दिवस (फोटो सोर्स- पत्रिका)

संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में राज भाषा दिवस (फोटो सोर्स- पत्रिका)

ताबीर हुसैन। CG News: संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित राजभाषा दिवस समारोह में विधायक पुरंदर मिश्रा मंच पर पहुंचे और भाषण के दौरान एक कहावत बीच में भूल जाने पर स्वयं ही मुस्कुराते हुए बोले- अधूरा रह गया, अगले साल पूरा करके सुनाऊंगा। दरअसल, वे छत्तीसगढ़ी के अलग-अलग स्वरूप पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि कोस-कोस पर बदले पानी। आगे की लाइन वे मंच संचालक अमित मिश्रा से पूछने लगे। वे नहीं बता पाए तो सामने बैठे साहित्यकारों से पूछा। जवाब नहीं आने पर कहने लगे अगले साल इसी कार्यक्रम में बताऊंगा। इतना सुनते ही ऑडिटोरियम में ठहाके लगने लगे। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन और संस्कृति संचालक विवेक आचार्य मौजूद थे।

CG News: जानिए पूरी कहावत और उसका अर्थ

कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी

कोस: दूरी मापने की एक पारंपरिक इकाई है, जो लगभग 3 किलोमीटर के बराबर होती है।
पानी: यहां पानी का स्वाद और उसकी गुणवत्ता के बदलते स्वरूप को दर्शाता है।
वाणी: यहां भाषा और बोली के क्षेत्रीय रूप को दर्शाता है।

व्याख्या: यह कहावत भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है कि कैसे भौगोलिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण लोगों की भाषा, बोली, खान-पान और यहां तक कि पानी भी बदल जाता है।

जवानी पर है राजभाषा

मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजभाषा 18 साल की हो चुकी है और अब वह जवानी में है, इसे आगे बढ़ाने का यही सही समय है। मिश्रा ने साफ कहा कि भाषा, संस्कृति और पहचान को एक साथ लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की भाषा और संस्कृति ही इस प्रदेश को जीवित और मजबूत रखती है। उन्होंने मंच से सभी साहित्यकारों, कलाकारों और भाषासेवियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ी आज भी जिंदा, जागृत और सम्मानित है।

ये भी पढ़ें

CGPSC 2024: सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? रैंकर्स ने बताए शॉर्टकट और ट्रिक्स, जानें
रायपुर
सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 04:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कोस-कोस पर बदले पानी… आगे की लाइन भूल गए MLA पुरंदर, दर्शकों ने लगाए जोरदार ठहाके, जानें पूरी कहावत का अर्थ

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Promotion: राज्य पुलिस सेवा के 36 अधिकारियों को मिली पदोन्नति, देखें लिस्ट

CG Promotion: पुलिस अफसरों का प्रमोशन, 36 अधिकारियों को मिली पदोन्नति, देखें लिस्ट
रायपुर

DG-IG कॉन्फ्रेंस की शुरुआत… डिप्टी CM साव बोले- नक्सलवाद पर होगी विस्तृत चर्चा, SIR फार्म विवाद पर दिया बयान

डिप्टी सीएम अरुण साव (Photo source- ANI)
रायपुर

DG-IG Conference: नवा रायपुर में आज से डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस, आठ सत्रों में होगा कार्यक्रम, जानिए मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम…

DG-IG Conference: नवा रायपुर में आज से डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस, आठ सत्रों में होगा कार्यक्रम, जानिए मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
रायपुर

दोस्ती से हनी ट्रैप का खेल… ब्लैकमेलिंग पर खत्म! होटल–पब में शूट होते थे अश्लील Video, जानें Tomar भाइयों की नई करतूत…

दोस्ती से हनी ट्रैप का खेल... ब्लैकमेलिंग पर खत्म! होटल–पब में शूट होते थे अश्लील Video, (photo-patrika)
रायपुर

DGP-IG conference: नक्सलियों का बड़ा ऐलान! 1 जनवरी को करेंगे सामूहिक आत्मसमर्पण, प्रेस नोट में अभियान रोकने की शर्त…

नक्सलियों का बड़ा एलान(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.