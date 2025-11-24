Patrika LogoSwitch to English

CGPSC 2024: सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? रैंकर्स ने बताए शॉर्टकट और ट्रिक्स, जानें

Exam Tips: संस्था युवा की संडे स्पेशल क्लास में सीजीपीएससी रैंकर्स ने ऐसे टिप्स दिए जो प्रतियोगी छात्रों के लिए सीधे-सीधे उपयोगी साबित हो सकते हैं।

रायपुर

Nov 24, 2025

सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CGPSC 2024: संस्था युवा की संडे स्पेशल क्लास में सीजीपीएससी रैंकर्स ने ऐसे टिप्स दिए जो प्रतियोगी छात्रों के लिए सीधे-सीधे उपयोगी साबित हो सकते हैं। मुख्य वक्ता रहीं राज्य कर निरीक्षक भवाना गोस्वामी (रैंक 63) और आबकारी उप निरीक्षक अजय राज कश्यप (रैंक 74)। दोनों ने अपनी जर्नी और उन तरीकों को साझा किया, जिनसे उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से तैयारी को आसान बनाया। उनके टिप्स फायदेमंद रहे।

मेन्स पहले, प्रीलिम्स अपने-आप मजबूत

भवाना ने साफ कहा कि सीजीपीएससी में शुरुआत से ही मेन्स फोकस पढ़ाई करें। इससे प्रीलिम्स भी बिना अलग मेहनत के मजबूत हो जाता है। उन्होंने स्टूडेंट्स को यह बातें नोट करने कही, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं-लास्ट टाइम रिवीजन में यही सबसे बड़ा हथियार होते हैं। कोड वर्ड्स और ट्रिक्स बनाएं, लंबे-लंबे फैक्ट्स याद रखने में बेहद मदद मिलती है। सेल्फ बिलिफ रखें, तैयारी के दौरान खुद को कमतर न समझें। असफलता के बाद भी लाइन पर बने रहें, जो लगे रहता है वही निकलता है।

असफलता ही असली टीचर

अजय राज ने अपनी कई असफलताओं का जिक्र करते हुए कहा कि गलती बाहर नहीं, खुद के अंदर खोजिए। उनके मुख्य पॉइंट्स थे, रिवीजन सबसे जरूरी-जितना पढ़ते हैं, उससे ज्यादा दोहराना पड़ता है। न्यूजपेपर पढ़ें, करंट अफेयर्स के लिए यह सबसे भरोसेमंद तरीका है। परीक्षा में पैनिक न हों, कठिन सवाल छोड़कर आगे बढ़ें, पूरे पेपर का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। असफलता में जो साथ दे, वही सच्चा साथी, मानसिक मजबूती भी तैयारी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए धैर्य की बड़ी जरूरत होती है।

CGPSC Result 2024: बिलासपुर की दो बेटियों ने टॉप-10 में बनाई जगह, बोलीं- असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए… जानें सफलता का मूल मंत्र
Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC 2024: सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? रैंकर्स ने बताए शॉर्टकट और ट्रिक्स, जानें

