CGPSC 2024: सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? रैंकर्स ने बताए शॉर्टकट और ट्रिक्स, जानें

अजय राज ने अपनी कई असफलताओं का जिक्र करते हुए कहा कि गलती बाहर नहीं, खुद के अंदर खोजिए। उनके मुख्य पॉइंट्स थे, रिवीजन सबसे जरूरी-जितना पढ़ते हैं, उससे ज्यादा दोहराना पड़ता है। न्यूजपेपर पढ़ें, करंट अफेयर्स के लिए यह सबसे भरोसेमंद तरीका है। परीक्षा में पैनिक न हों, कठिन सवाल छोड़कर आगे बढ़ें, पूरे पेपर का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। असफलता में जो साथ दे, वही सच्चा साथी, मानसिक मजबूती भी तैयारी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए धैर्य की बड़ी जरूरत होती है।