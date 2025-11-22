CGPSC Result 2024: बिलासपुर की दो बेटियों ने टॉप-10 में बनाई जगह, बोलीं- असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए… जानें सफलता का मूल मंत्र

सीजीपीएससी 2024 की परीक्षा में सृष्टि गुप्ता ने महिला वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया है। जबकि, ओवरऑल उन्हें आठवां रैंक मिला है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगियों को असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार में ही सफल हों यह जरूरी नहीं। दूसरी बार में ये देखें कि क्या कमी रही, जिसके कारण आप असफल हुए। सृष्टि की सफलता पर परिवार के साथ ही मोहल्ले के लोग भी खुश हैं। यही वजह है कि उनके घर में ढोल-ताशों की धुन पर थिरकते नजर आए।