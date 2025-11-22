CGPSC Result 2024: बिलासपुर की दो बेटियों ने टॉप-10 में बनाई जगह, बोलीं- असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए… जानें सफलता का मूल मंत्र

टॉप टेन में शहर की 2 बेटियां (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CGPSC Result 2024: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट 20 नवंबर की देर रात जारी कर दिया, जिसमें बिलासपुर की दो बेटियों ने टॉप-10 में जगह बनाकर शहर का नाम रोशन किया है।
महिला वर्ग में शताक्षी पांडेय टॉपर के साथ ओवरऑल छठवें स्थान पर रहीं, वहीं सृष्टि गुप्ता ने महिला वर्ग में दूसरा और ओवर ऑल 8वां स्थान हासिल किया। दोनों की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। लिंक रोड निवासी शताक्षी पांडेय ने अपनी सफलता की कहानी साझा करते हुए बताया कि सफलता का मूल मंत्र लगातार मेहनत और आत्मविश्वास है।
शताक्षी ने बारहवीं के बाद इंजीनियरिंग और फिर कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। इसी दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। दो बार असफलता मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ वह स्वामी आत्मानंद स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थीं। लेकिन इस बार परीक्षा की तैयारी पर पूरी तरह फोकस करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और परिणामस्वरूप उनका चयन हो गया।
शताक्षी पांडेय कहती हैं कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। अपनी गलतियों और कमियों की पहचान कर दोबारा मेहनत की जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। उन्होंने बताया कि कोचिंग से मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आत्मअनुशासन, निरंतर अभ्यास और सही रणनीति सबसे अधिक जरूरी होती है। सही दिशा, दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
सीजीपीएससी 2024 की परीक्षा में सृष्टि गुप्ता ने महिला वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया है। जबकि, ओवरऑल उन्हें आठवां रैंक मिला है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगियों को असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार में ही सफल हों यह जरूरी नहीं। दूसरी बार में ये देखें कि क्या कमी रही, जिसके कारण आप असफल हुए। सृष्टि की सफलता पर परिवार के साथ ही मोहल्ले के लोग भी खुश हैं। यही वजह है कि उनके घर में ढोल-ताशों की धुन पर थिरकते नजर आए।
इस बार जारी रिजल्ट में अजय कुमार का चयन छग अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर हुआ है। उन्होंने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचे थे। इस बार बेहतर रणनीति से तैयारी कर 407वीं रैंक और एसटी श्रेणी में 31वीं रैंक प्राप्त की। अजय ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए किया है।
सीजीपीएससी में ग्राम गोलहपारा, लोरमी के पोलेश्वर साहू ने चौथा रैंक प्राप्त किया। उन्होंने अपने परिवार, गुरुजनों और सहयोगियों के मार्गदर्शन को अपनी तैयारी की सबसे बड़ी ताकत बताया। पोलेश्वर का कहना है कि लक्ष्य स्पष्ट हो और नियमित अध्ययन किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। उनका चयन क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग