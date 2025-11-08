Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

बड़ी खुशखबरी: हर साल इन लोगों को मिलेगा 5 हजार रुपए, CM साय ने की थी ये बड़ी घोषणा, जानें Details

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा अब हकीकत बन गई है। हर साल इन लोगों को 5,000 रुपए की सम्मान सह-प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस संबंध में आदिम जाति विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 08, 2025

मिलेंगे पैसे (पत्रिका फाइल फोटो)

मिलेंगे पैसे (पत्रिका फाइल फोटो)

Good News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप अनुसूचित जनजाति वर्ग के बैगा, गुनिया एवं हड़जोड़ के चिन्हित व्यक्तियों को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की सम्मान सह-प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस योजना को ‘मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना (अनुसूचित जनजाति) वर्ष 2025’ के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर आदिम जाति विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

जारी अधिसूचना के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के अंतर्गत परंपरागत रूप से वनौषधियों के ज्ञान में दक्ष बैगा, गुनिया व हड़जोड़ व्यक्तियों के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना। इसे आगामी पीढ़ियों तक हस्तांतरित करना और उनके वनौषधीय चिकित्सकीय अनुभवों का अभिलेखीकरण कर उनकी आजीविका एवं सेवा को सुदृढ़ बनाना है।

जनजाति समाजों में वनौषधीय चिकित्सा संबंधी अनुभव परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों में ऐसे बैगा, गुनिया एवं हड़जोड़ व्यक्ति जो विगत तीन वर्षों से वनौषधीय चिकित्सा सेवा कार्य में संलग्न हैं, उन्हें संरक्षित करने और सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

Good News: यह होंगे पात्र

राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्त्री, पुरुष एवं तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति, जो बैगा, गुनिया या हड़जोड़ के रूप में कम से कम 30 वर्षों से अपने स्थानीय क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हो। जिनके परिवार में कम से कम दो पीढ़ियों से वनौषधीय चिकित्सा का ज्ञान स्थानांतरित हुआ है, वे पात्र माने जाएंगे।

ऐसे किया जाएगा चयन

जो व्यक्ति पादप औषधि बोर्ड, आयुष विभाग, वन विभाग या लघु वनोपज संघ जैसी पंजीकृत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनका चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम स्तर पर किया जाएगा। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित नामों की अनुशंसा ग्राम स्तर पर ग्राम सचिव, सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन तथा प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाला के प्रधानपाठक द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जिला स्तर पर एक समिति होगी।

यह समिति नामों का परीक्षण और सत्यापन करेगी। सत्यापित सूची आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास कार्यालय को भेजी जाएगी। समिति द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त सदस्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायता राशि का वितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा तथा सम्मान निधि प्राप्त व्यक्तियों की सूची संबंधित ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराएं हमारे सांस्कृतिक वैभव और प्राचीन ज्ञान का जीवंत प्रतीक हैं। बैगा, गुनिया और हड़जोड़ हमारे समाज के वे सम्मानित जन हैं, जिन्होंने सदियों से वनौषधीय चिकित्सा की लोकपरंपरा को जीवित रखा है। उनकी इस अनमोल सेवा और ज्ञान को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार ने ‘‘मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना’’ प्रारंभ की है। इस योजना के माध्यम से हम न केवल उनके योगदान को मान्यता दे रहे हैं, बल्कि उनकी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली को संरक्षित करते हुए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प भी निभा रहे हैं। - विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

ये भी पढ़ें

अब एक क्लिक में मिलेंगी सभी नगर सेवाएं, 192 नगरीय निकायों में सभी सुविधाएं होंगी ऑनलाइन, UPI से कर सकेंगे भुगतान
रायपुर
ऑनलाइन (Photo-IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बड़ी खुशखबरी: हर साल इन लोगों को मिलेगा 5 हजार रुपए, CM साय ने की थी ये बड़ी घोषणा, जानें Details

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भविष्य की उड़ान..! NIT रायपुर 16वां दीक्षांत समारोह कल, 1382 विद्यार्थियों को मिलेगी उपाधि…

भविष्य की उड़ान..! NIT रायपुर 16वां दीक्षांत समारोह कल, 1382 विद्यार्थियों को मिलेगी उपाधि...(photo-patrika)
रायपुर

CG Fraud: नौकरी देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, ऑफिस पहुंचे तब नियुक्ति निकली फर्जी

CG Fraud: नौकरी देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, ऑफिस पहुंचे तब पता चला नियुक्ति निकली फर्जी
रायपुर

एंटी-रेबीज अभियान बना दिखावा! सड़कों पर बढ़ता खतरा, आवारा कुत्तों और मवेशियों पर काबू नहीं पा सका निगम…

एंटी-रेबीज अभियान बना दिखावा! सड़कों पर बढ़ता खतरा, आवारा कुत्तों और मवेशियों पर काबू नहीं पा सका निगम...(photo-patrika)
रायपुर

राजनीति में एंट्री का नया रास्ता, कांग्रेस में प्रवक्ता बनने के लिए युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर, जानें कैसे?

congress flag
रायपुर

अब एक क्लिक में मिलेंगी सभी नगर सेवाएं, 192 नगरीय निकायों में सभी सुविधाएं होंगी ऑनलाइन, UPI से कर सकेंगे भुगतान

ऑनलाइन (Photo-IANS)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.