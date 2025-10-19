‘द क्रॉफ्ट स्टोरी: बस्तर आर्ट’ दे रहा बस्तर की पारंपरिक कला को नई पहचान, रायपुर में खुला 700 डिजाइन वाला देश का पहला स्टोर रूम

दिवाली स्पेशल कलेक्शन के रूप में इस बार गणपति विद दीया शृंखला लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। लाल और सुनहरे रंगों में बने इन कॉफ्ट्स पर की गई पेंटिंग दर्शकों को खूब लुभा रही है। स्टोर में ढोकरा आर्ट के अलावा अन्य पारंपरिक क्रॉफ्ट भी मौजूद हैं । इसमें तमिलनाडु का वगईवुड, मैसूर इनले पेंटिंग, गोंड आर्ट, बंगाल की काली आर्ट, लद्दाख का बौद्धिस्ट क्रॉफ्ट और नेपाल की तुरही शामिल हैं। जिसे बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है।