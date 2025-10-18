दिवाली पर दुर्ग की महिलाओं के डिजाइनर कैंडल से रोशन होंगे कई जिले, 2019 से बना रहे दिए… अब तक 3 लाख रुपए का लाभ

सांचा पहले से ही उनके पास है, जिसे वे रायपुर से खरीदकर लाईं थी। वैक्स को पिघलाकर धागा फिट कर सांचे में डालना होता है। 15 मिनट में कोई भी डिजाइनर कैंडल तैयार हो जाता है। हर साल कम से कम तीन लाख आमदनी का लक्ष्य रखकर काम शुरू किया जाता है। इस बार अब तक तीन लाख आमदनी हो चुकी है। अभी भी मांग आ रही है। जनपद पंचायत के चिन्हारी बाजार में भी स्टॉल लगाया है। जहां लोग पहुंच रहे हैं और डिजाइनर कैंडल का खासा पसंद कर खरीद रहे हैं।