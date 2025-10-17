गोबर के दीयों से रौशन होंगे घर, आत्मनिर्भरता की लौ जलाती स्वसहायता समूहों की महिलाएं

मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री की इच्छा के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं को अलग-अलग इनकम वाले कामों से जोड़कर लखपति दीदी बनाने की पहल शुरू की गई है। रेगुलर कामों के अलावा, बिहान की महिलाओं को मौसमी प्रोडक्ट बनाने का भी बहुत शौक है। रक्षाबंधन पर राखियां बनाना, होली पर हर्बल गुलाल बनाना। (Diwali Products) दिवाली के त्योहार पर मिट्टी और गोबर से बने आकर्षक दीये और अगरबत्ती, धूप, हवन सामग्री जैसी अलग-अलग पूजा सामग्री बनाई जा रही हैं। जिले के 13 सेल्फ-हेल्प ग्रुप की 34 महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं।