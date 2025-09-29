पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शहर में दूर तक नजर आया धुआं, जानें किसकी थी लापरवाही..?(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में खमतराई इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में आग लग गई। आग देखते ही देखते पूरे परिसर में फैल गई। इससे दूर तक धुएं का गुबार और आग की भयंकर लपटें उठती रही। पुलिस के मुताबिक रविवार दोपहर में इंडस्ट्रियल एरिया की पेंट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई।
फैक्ट्री में ज्वलनशील केमिकल, पेंट व अन्य चीजें थीं, जिससे आग तेजी से फैली। इसका धुआं दूर तक दिखाई दिया। आसपास रहने वालों को एहतियात के तौर पर वहां से हटाया गया। घटना की सूचना पर खमतराई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे में आग को बुझा लिया गया। आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई गई है।
छत्तीसगढ़ के रायपुर के खमतराई इलाके में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक पेंट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज़ थी कि चंद ही मिनटों में उसने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते फैक्ट्री से उठता धुएं का गुबार आसमान तक पहुंच गया और शहर के कई हिस्सों से साफ-साफ दिखाई देने लगा।
फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील केमिकल और पेंट सामग्री मौजूद थी, जिसके चलते आग तेजी से फैली और लपटें विकराल हो गईं। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। एहतियातन पुलिस ने पास में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर भेजा।
घटना की जानकारी मिलते ही खमतराई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने पूरी मुस्तैदी के साथ आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो चुका था।
स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगते ही जोरदार धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दीं, जिससे लोग दहशत में आ गए। आसपास के क्षेत्र में धुआं भर जाने से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है। संभावना जताई जा रही है कि फैक्ट्री में रखे गए ज्वलनशील पदार्थों की वजह से मामूली चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
इस घटना ने इंडस्ट्रियल एरिया में सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की फैक्ट्रियों में पर्याप्त अग्निशमन संसाधन होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत काबू पाया जा सके। रायपुर पुलिस और प्रशासन ने फिलहाल फैक्ट्री परिसर को सील कर दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग