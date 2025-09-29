पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शहर में दूर तक नजर आया धुआं, जानें किसकी थी लापरवाही..?

फैक्ट्री में ज्वलनशील केमिकल, पेंट व अन्य चीजें थीं, जिससे आग तेजी से फैली। इसका धुआं दूर तक दिखाई दिया। आसपास रहने वालों को एहतियात के तौर पर वहां से हटाया गया। घटना की सूचना पर खमतराई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे में आग को बुझा लिया गया। आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई गई है।